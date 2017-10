Becky G canta ‘Mayores’ y descubre el “baile de Bustamante” en Operación Triunfo

Becky G está triunfando en España con su single ‘Mayores’, el de “a mí me gustan grandes, que no me quepa en la boca… los besos que quiera darte”. El tema de hecho ha sido número uno en España, por lo que la cantante lo ha tenido blanco y en botella para venir a promocionarlo a nuestro país y eso ha hecho: esta noche se ha presentado en la gala de Operación Triunfo.

La actuación de Becky G de ‘Mayores’ fue comentada en redes sociales por su cambio de letra: no, la cantante no cantó su famosa frase, sino que la sustituyó por otra “para todos los públicos” a petición del productor del programa, Tinet Rubira (que no de Gestmusic, como apunta Vertele). Becky G cantó “a mí me gustan grandes, que con un beso en la boca, me haga volar en el aire, y que me vuelva loca”. La artista comentó después en Periscope que el cambio de letra no había tenido nada que ver con ella.

Por el plató de Operación Triunfo estaba anoche también Bustamante, que se marcó unos pasitos muy suyos para Becky G. El presentador del programa le hizo un poco de competencia.