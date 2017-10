Camila Cabello visita España la semana que viene y será top 1 en UK esta semana

La semana que viene se celebra una nueva edición de Los 40 Music Awards, y hoy se anuncian dos invitadas más para la lista de artistas que actuarán. Una es Vanesa Martín y la otra Camila Cabello, ahora mismo arrasando en todo el mundo con ‘Havana’, su hit latino al margen de Fifth Harmony. ‘Havana’ acaba de colarse en el top 10 del Billboard Hot 100, sube en España hasta situarse en el top 30 y además se prevé que, si no hay sorpresa, sea este viernes número 1 en Reino Unido, donde según las midweeks publicadas ayer, supera por casi 3.000 unidades-puntos al actual número 1, ‘Rockstar’ de Post Malone.

La ceremonia de Los 40 Music Awards se celebra en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid el viernes 10 de noviembre, y se podrá disfrutar a través de la web y las redes de la cadena. Previamente se habían anunciado las actuaciones de Rag’n’Bone Man, Portugal.The Man, Alejandro Sanz, Charlie Puth, Pablo Alborán, Luis Fonsi, Malú, Thirty Seconds to Mars, Kygo y Morat con Álvaro Soler. Otros que han confirmado su presencia son nada menos que U2, que recogerán un Golden Music Award por su trayectoria.

Os dejamos con la lista de nominados, que incluye lo mismo a C. Tangana que a Taburete.

ARTISTA O GRUPO DEL AÑO

DAVID BISBAL

DANI MARTÍN

LEIVA

VANESA MARTÍN

MANUEL CARRASCO

ARTISTA O GRUPO REVELACIÓN DEL AÑO

BOMBAI

BLAS CANTÓ

TABURETE

C.TANGANA

BROMAS APARTE

GRABACIÓN DEL AÑO

HIJOS DEL MAR, DAVID BISBAL

MUNAY, VANESA MARTÍN

DAVID OTERO, DAVID OTERO

LO NIEGO TODO, JOAQUÍN SABINA

DR.CHARAS, TABURETE

CANCION DEL AÑO

SOLO SI ES CONTIGO, BOMBAI

LA LLUVIA EN LOS ZAPATOS, LEIVA

YO CONTIGO, TÚ CONMIGO, ÁLVARO SOLER & MORAT

COMPLICIDAD, VANESA MARTÍN

ANTES QUE NO, DAVID BISBAL

VIDEO CLIP DEL AÑO

ANTES QUE NO, DAVID BISBAL

LA LLUVIA EN LOS ZAPATOS, LEIVA

MALA MUJER, C.TANGANA

IN YOUR BED, BLAS CANTÓ

Y SI FUERA ELLA, (VARIOS ARTISTAS)

ARTISTA O GRUPO INTERNACIONAL DEL AÑO

ED SHEERAN

SHAWN MENDES

KYGO

BRUNO MARS

CHARLIE PUTH

ARTISTA O GRUPO REVELACIÓN INTERNACIONAL DEL AÑO

RAG’N’BONE MAN

KALEO

JULIA MICHAELS

HARRY STYLES

BEBE REXHA

GRABACIÓN INTERNACIONAL DEL AÑO

DIVIDE, ED SHEERAN

HARRY STYLES, HARRY STYLES

FUNK WAV BOUNCES VOL.1, CALVIN HARRIS

24K MAGIC, BRUNO MARS

EVOLVE, IMAGINE DRAGONS

CANCIÓN INTERNACIONAL DEL AÑO

SHAPE OF YOU, ED SHEERAN

DESPACITO, LUIS FONSI & DADDY YANKEE FEAT.JUSTIN BIEBER

ROCKABYE, CLEAN BANDIT, ANNE-MARIE & SEAN PAUL

HUMAN, RAG’N’BONE MAN

SOMETHING JUST LIKE THIS, THE CHAINSMOKERS

VIDEO CLIP INTERNACIONAL DEL AÑO

CHAINED TO THE RHYTHM, KATY PERRY

SHAPE OF YOU, ED SHEERAN

IT AIN’T ME, KYGO

DESPACITO, LUIS FONSI & DADDY YANKEE

THAT’S WHAT I LIKE, BRUNO MARS

ARTISTA O GRUPO LATINO

J BALVIN

SHAKIRA

MALUMA

LUIS FONSI

JUANES

GIRA DEL AÑO

24K MAGIC TOUR, BRUNO MARS

DIVIDED TOUR, ED SHEERAN

GIRA MONSTRUOS, LEIVA

THE JOSHUA TREE 2017, U2

PRETTY BOY, DIRTY BOY WORLD TOUR, MALUMA

ARTISTA O GRUPO LO+40

ARIANA GRANDE

CHARLIE PUTH

HARRY STYLES

CAMILA CABELLO

SHAWN MENDES

ARTISTA O GRUPO LOS40 TRENDING

L.A

ARCADE FIRE

RAYDEN

MONARCHY

THE XX

GOLDEN MUSIC AWARDS

U2

ALEJANDRO SANZ

CANCIÓN “DESPACITO”, LUIS FONSI & DADDY YANKEE