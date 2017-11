Ibeyi / Ash

Si la emocionante actuación de Ibeyi en ‘X Factor Italia’ (con Michelle Obama e intro de Rosalía) te ha convencido para que escuches su nuevo disco, ‘Ash’, quizá te guste saber que a Adele, la persona que más discos ha vendido en lo que llevamos de siglo (y compañera de sello), le parece un álbum “impresionante”. Como con Michael Kiwanuka, la británica vuelve a tener razón, pues ‘Ash’ es un disco especial, hermoso, en el que las hermanas franco-cubanas Naomi y Lisa-Kaindé Díaz demuestran un notable progreso respecto a su debut, tanto en lo musical como en lo conceptual, dejando de lado la muerte que informó aquel trabajo para entregarse al carpe diem, pero centrándose también en los males que afectan al mundo en canciones de claro fondo político y feminista.

No es ‘Ash’ tan ladrillo como pueda parecer. Como el anterior, es un disco fácilmente digerible, ahora más debido a su temática, que se traduce en un sonido más luminoso y ligero, en el que predomina de nuevo la fusión de electrónica, pop, R&B y las melodías y percusiones yoruba características del dúo. A esta fórmula, Ibeyi añaden ahora el autotune, presente en el animado single caribeño con La Mala, ‘Me voy’, o en el deslumbrante primer avance del álbum, ‘Away Away’. Y también presentan letras que, en lugar de centrarse en la muerte, se centran en la vida, de manera significativa en la eufórica ‘I Wanna Be Like You’, en la que las hermanas cantan sobre echar de menos la pureza de la niñez (“llévamo al río, haz que vea el sol, yo te seguiré, criatura”); y la contemplativa ‘Valé’, que dedican a su sobrina pequeña, del mismo nombre.

En ‘Ash’ llama la atención el modo en que colaboradores y samples se informan y nutren mutuamente en pos del mensaje del álbum, una defensa del feminismo así como una protesta contra el racismo. Si Mala Rodríguez, presente en ‘Me voy’, puede considerarse un icono feminista por su posición única en el rap español, no puede pasarse por alto que el álbum incluya una colaboración con la cantante neo-soul Meshell Ndegeocello, que es bisexual y salió con la escritora feminista Rebecca Walker. También hay en ‘Ash’ referencias al libro ‘American Citizen’ de Claudia Rankine y a Frida Kahlo y por supuesto el single que Ibeyi presentaron en ‘X Factor Italia’ incluye un fragmento del emocionante discurso feminista de Michelle Obama en New Hampshire.

Todos estos elementos aparecen en ‘Ash’ invocados por la canción a la que pertenecen, encontrando toda la razón de ser, y entre las que es imposible no destacar esa emocionante ‘No Man is Big Enough for My Arms’ en la que Ibeyi han dado con una canción perfecta para el sample sobre el cual se construye, el mencionado discurso de Michelle Obama. Era difícil hacer brillar más el que ya era uno de los discursos políticos más emocionantes de todos los tiempos, pero Ibeyi han hecho un buen trabajo. Las hermanas utilizan esta información como un instrumento más y lo integran a su discurso sin forzarlo, siempre buscándole el hueco ideal. Así es cómo una frase de Frida Kahlo (“pies, pa qué los quiero, si tengo alas para volar”) aparece en ‘Transmission / Michaelion’ y francamente parece que la hayan escrito ellas. Es una forma de recontexualizar símbolos que en ‘Ash’ es esencial.

Sin embargo, sería injusto afirmar que ‘Ash’ es un disco eminentemente político. No lo es. Si hay una fuerza que mueve el disco, es la espiritualidad de Ibeyi. El mismo que lleva a las hermanas en ‘Deathless’, con Kamashi Washington al saxo, a convertir una turbia experiencia con el racismo en un himno de superación. Y el mismo que, ante todo y pase lo que pase, las mantiene en pleno contacto con la naturaleza, como en ‘Waves’, donde se convierten en agua, como Bruce Lee, o como en ‘I Wanna Be Like You’, en la que se dirigen hacia ella. No puede ser casualidad que su mayor éxito se titule ‘River’ y ‘Ash’ fluye como un río lleno de vida. Sus “cenizas” no podrían estar más llenas de vida.

Calificación: 8/10

Lo mejor: ‘Away Away’, ‘I Wanna Be Like You’, ‘No Man is Big Enough for My Arms’, ‘Transmission / Michaelion’

Te gustará si te gusta: Ayo, Nneka, Orishas, Gabriel Garzón-Montano

Escúchalo: Spotify