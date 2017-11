La canción del día: Sufjan Stevens invoca a los “misterios del amor” en su preciosa nueva balada

El 24 de noviembre se estrena en cines ‘Call Me By Your Name’, la película de Luca Guadagnino que cuenta el romance de dos chicos durante un verano en Italia. La película se estrenó el pasado mes de enero en Sundance y cuenta en su banda sonora con tres canciones nuevas de Sufjan Stevens, una de ellas una versión al piano de la antigua ‘Futile Devices’.

Esta banda sonora ya puede escucharse en Spotify a excepción de la renovada ‘Futile Devices’ y del tema que ha contribuido Giorgio Moroder, ‘Lady Lady Lady’. Pero las canciones de Stevens realmente nuevas sí están disponibles y son dos pequeñas joyas. ‘Mystery of Love’ es la mejor de ellas, una canción romántica, compuesta sobre todo de los punteos de su guitarra y de unas ambientaciones de tonos místicos. Su letra nos habla del primer contacto con un amor, de la emoción del primer beso, por el que Stevens se siente “bendecido”.

Por su parte, ‘Visions of Gideons’ nos traslada al final de ese amor. Stevens narra en ella: “te he besado por última vez, te he tocado por última vez”.

Ambas canciones se suman a dos descartes de su disco anterior que Stevens ha estrenado recientemente, ‘Wallowa Lake Monster’ y una grabación de iPhone de ‘John My Beloved’. El resto de la banda sonora es también recomendable e incluye piezas de Ryuichi Sakamoto, Franco Battiato o The Psychedelic Furs.