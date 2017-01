Sufjan Stevens pondrá banda sonora al romance gay de verano de ‘Call Me By Your Name’

Después de escribir uno de los mejores discos de 2015, ‘Carrie & Lowell’ (el mejor, de hecho, para esta redacción), Sufjan Stevens puede tomarse el tiempo que quiera con su continuación. Sus fans tienen material de sobra para entretenerse mientras llega, incluido el reciente disco inédito de Sufjan descubierto el pasado mes de julio.

Pero Stevens no va a tener las manos desocupadas en los próximos días, pues se encuentra escribiendo la banda sonora de ‘Call Me By Your Name’, la nueva película de Luca Guadagnino basada en la novela homónima de Andre Aciman, tal y como informa The Hollywood Reporter. Ambientada en 1983, ‘Call Me By Your Name’ es una película gay ambientada en el norte de Italia sobre el romance de verano entre un joven turista de 24 años y un inteligente adolescente local de 17.

Sony Pictures Classics ha comprado los derechos de esta cinta que Luca Guadagnino describe como un “proyecto muy personal”. “Es una película sobre la inexorable fuera del deseo y el amor experimentada a través de la senda que cada uno encuentra en su camino”, ha dicho. Guadagnino es director de películas como ‘Soy el amor’, ‘A Bigger Splash’ o la inminente ‘Suspiria’, para la que ha vuelto a contar con Tilda Swinton.