RFTW: Dellafuente, FKA twigs, Gara Durán & Barry B…

Hoy, 19 de junio, salen nuevos discos de DELLAFUENTE, Chloë con Timbaland, Kase.O, Tierra Whack, Pond y SAIKO, que se añaden al de Cupido, publicado el pasado lunes. El underground nacional deja también un nuevo álbum de Blu Boi.

En materia de singles, destacamos el de Tyla en portada, pero también podríamos hablar de la nueva colaboración entre FKA twigs y Lil Yachty o del bonito dueto de Gara Durán y Barry B. Si Angèle y Channel Tres entregan propuestas electrónicas, Amor Líquido y Aiko el grupo apuestan por las guitarras.

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Hay más singles destacados que giran en torno a ese contraste: por ejemplo, los de Big Freedia y Two Shell, en contrapunto con el guitarrero debut de Entidad Emisora o el temita de piti y me voy dedicado a ‘Lamine Yamal’. Otro grupo de guitarras, Jester, dedica una canción a otro personaje, en este caso monárquico: ‘Letizia’.

Además, recibimos los primeros avances de los próximos discos de Alba Reche y EZEZEZ; FADES y TRIQUELL celebran juntos ‘Sant Joan’, y bb trickz vuelve a dejarnos sin habla.

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En el apartado internacional encontramos singles destacables de Kelela, Chaka Khan, Eartheater, Lido Pimienta, Julia Jacklin, Arab Strap, YENDRY, Clean Bandit junto a Biig Piig, Blossoms, nuevos remixes de Madonna y Dawn Richard, así como lo nuevo de Dev Hynes para una película.

