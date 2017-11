Wolf Alice: “Si nos hiciéramos grandes, no cambiaríamos lo más mínimo”

Semanas antes de que viera la luz ‘Visions of A Life‘, el notable segundo álbum de Wolf Alice, tuvimos ocasión de hablar por teléfono con Theo Ellis, bajista de la banda. Él estaba en Boston, temprano en la mañana del día en que ofrecían el primer concierto de un tour por Norteamérica. A pesar del horario y el jetlag, Theo estuvo bastante simpático respondiendo sobre la gestación de este nuevo álbum en medio de un tour prácticamente ininterrumpido de unos 3 años, los nuevos horizontes musicales que presenta, el reto que supone crearlo tras un disco tan exitoso como su debut y sobre la causa benéfica que él y Ellie Rowsell promueven como Band 4 Refugees. Wolf Alice presentarán ‘Visions of a Life’ en nuestro país el próximo mes de enero: el día 4 estarán en La Riviera de Madrid, y el día 5 en la Sala Apolo de Barcelona. Entradas disponibles en Ticketmaster.

La nota de prensa de ‘Visions of a Life’ dice que sorprenderá a aquellos que creen que saben de qué va Wolf Alice. ¿Pero con qué crees tú que se identifica más a vuestro grupo?

Bueno, creo que una de las cosas más singulares de nosotros es que tenemos un sonido variado pero conseguimos que suene unitario, a la vez, como si estuviera en nuestro ADN. Es algo que ya estaba en nuestro debut pero creo que en este segundo disco nos hemos entendido mejor a nosotros mismos, hemos aprendido más y hemos llevado eso un paso más allá, hemos sido más extremos estilísticamente, creo que este es un disco más valiente.

Sí, es sorprendente. De hecho, ¿puede que incluso os haya sorprendido a vosotros mismos, cuando estabáis escribiendo las canciones?

Sí, nos hemos sorprendido pero en el buen sentido, en cuanto a que demostramos que somos unos músicos y compositores más maduros, más allá del simple contraste “ruido-calma” que en algún momento se nos ha podido atribuir. Estas son las mejores canciones que hemos escrito, este es mejor disco que el anterior.

[La variedad del disco] es un reflejo de la forma en que nuestra generación consume música, a través de Internet

Y toda esa variedad, ¿cómo surge? ¿Es porque el grupo está ahora más abierto a otros sonidos o porque tenéis más confianza en vosotros para plasmarlos?

Pues verás, yo creo que es un reflejo de la forma en que nuestra generación consume música, a través de Internet. Eso hace que la variedad sea muy amplia, y siempre hemos querido plasmar eso de alguna manera en nuestra banda, porque es lo que la define.

¿Y por qué escogisteis grabar este disco en Los Ángeles, con Justin Meldal-Johnsen? Es curioso, porque personalmente encuentro cierto que algunas melodías (diría, por ejemplo, ‘Beautifully Unconventional’) tienen como un estilo que yo definiría como “americano”, no sé si me explico…

Pues sería raro, sí, porque ninguna de estas canciones se escribió allí. Todas fueron compuestas en nuestro sótano, en Londres, en los descansos de la gira de 3 años tras ‘My Love Is Cool’. Fue solo el proceso de grabación, y no fue por esa moda que hay ahora entre los músicos de ir a Los Ángeles. Lo escogimos porque nuestro manager nos propuso trabajar con Justin y, como somos muy fans de su trabajo en los primeros discos de Beck, decidimos hablar con él. Enseguida conectamos con su manera de entender la música y queríamos que fuera él el productor. Pero como tiene un niño pequeño le era muy difícil viajar, así que por eso fuimos nosotros allí a grabar. Fue muy loco porque aunque allí siempre hace calor, hacía un frío de la hostia cuando estuvimos. [Risas]

Apenas habéis parado de tocar durante todo el tiempo desde que publicasteis ‘My Love Is Cool’. ¿Cómo os las habéis apañado para componer y grabar en medio de eso?

La verdad es que no sé muy bien cómo ha ocurrido, ha sido bastante natural. Nunca hemos tratado de forzarlo, de juntarnos hasta escribir tantas canciones como para tener un disco. En la gira, Ellie graba pequeñas demos e ideas en un pequeño portátil mientras viajamos. Cuando llegamos a casa vamos el estudio y desarrollamos esas ideas, y es un proceso que nunca para.

Quizá a causa de tanto concierto, leí que habías tenido una lesión en el codo que te impidió tocar un tiempo. Asumo que ya estás bien, si estáis de nuevo de gira, pero, ¿cómo llevaste quedarte en casa mientras tus compañeros seguían tocando con un sustituto?

Bueno, de hecho, tuve que estar ingresado en el hospital durante 5 días. Tuve una infección alrededor del codo, y tenía un dolor increíble, ni siquiera podía vestirme.

¿De verdad?

Sí, y lo peor fue que ocurrió justo antes de actuar 4 noches seguidas en Londres, nuestra ciudad. Diría que fue uno de los peores momentos de mi vida, sinceramente.

‘Yuk Foo’ no solo suena enfadada, sino que su letra, tal y como ha contado Ellie, están escritas como “un himno” que será útil para cualquiera que esté frustrado. ¿Quién, como dice el estribillo, te “aburre a morir” a ti personalmente?

Madre mía, hay tantas cosas en este momento que más que aburrirme me enfurecen… ‘Yuk Foo’ habla de ese momento en el que estás enormemente tan enfadado que eres incapaz de reflexionar, de calmarte, y solo puedes pensar “que te jodan”.

Queremos explorar nuestros límites, ver hasta dónde podemos llegar, ser más desafiantes para la audiencia y nosotros mismos

Esta, como otras canciones en el disco, como ‘Space & Time’, son muy inmediatas, son lo más punk que hayáis hecho nunca. Pero por otra parte, hay varias canciones que son más intrincadas y complejas. ¿Estabais algo cansados del esquema recurrente de 3-4 minutos de vuestras primeras canciones?

Puede que sí, porque son canciones que llevamos tocando mucho tiempo. Como dices, canciones como ‘Yuk Foo’ y ‘Space & Time’ son muy directas y simples, que queremos tocarlas en directo muy “on your face”. Pero hay otras en las que queremos explorar nuestros límites, ver hasta dónde podemos llegar, ser más desafiantes para la audiencia y nosotros mismos.

Ya habéis tocado estas nuevas canciones en directo, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta del público?

Una de las canciones que más ha conectado con la gente es ‘Don’t Delete The Kisses’, es muy guay ver lo bien que reacciona la gente aunque sea la primera vez que la escuchan. Y también con ‘Yuk Foo’. Estamos tocando varias canciones nuevas y, la verdad, ver esas reacciones es una de las cosas más excitantes de los conciertos.

Canciones como ‘Don’t Delete The Kisses’ o ‘Beautifully Unconventional’ tienen, por otra parte, un espíritu más pop. ¿Qué ocurriría si os llevaran hacia audiencias mayores?

Bueno, pues sería genial. Vendría más gente a ver nuestros conciertos, venderíamos más discos… Sería guay. [Risas] Si nos hiciéramos grandes, no cambiaríamos lo más mínimo, si es eso a lo que te refieres. Seguiríamos haciendo lo que queremos hacer en cada momento, nos da igual tocar para 5 personas que en un macroconcierto, siempre tratamos de ser honestos con nuestros seguidores.

‘After The Zero Hour’ es una delicada pieza de folk-pop, en la que la voz de Ellie suena preciosa, en un tono que recuerda a Joni Mitchell o Vashti Bunyan…

Sí, puede ser…

Cuéntame más sobre cómo surgió esta canción y por qué tiene un lugar tan especial en el disco.

Sí, creo que rompe el álbum, lo lleva a un nuevo espacio, en cuanto a sonido. Personalmente, me parece una de sus mejores interpretaciones hasta ahora. Está bastante basada en la demo original que hizo Ellie, tratamos de conservar ese espíritu sumándole los arreglos orquestales, lo cual fue muy interesante.

‘Visions Of A Life’, la canción que cierra el álbum, es un paso osado, una poderosa pieza de 8 minutos que es un viaje en sí misma. ¿Cómo compusisteis esta canción y por qué decidisteis que diera título al álbum?

En realidad fue al revés, fue primero el nombre del álbum, porque sentíamos que era una especie de colección de historias. En realidad la canción es una especie de conjunción de distintos fragmentos que habíamos estado tocando en directo. Trabajamos muchísimo esta canción, más que otras en el álbum, queríamos hacer de ella algo con lo que estuviéramos muy satisfechos. Creo que es muy ambiciosa, muy compleja, y estamos muy orgullosos de ella.

No puedes crear algo esperando nominaciones, encabezar listas de álbumes… Tienes que hacer la mejor música o arte del que seas capaz, siendo honesto contigo mismo

El reconocimiento de vuestro debut, ‘My Love Is Cool’ fue magnífico, fue número 2 en la lista de álbumes en UK, nominado a un Grammy, al Mercury Prize, al Ivor Novello, ganó un premio Brit… Tenéis el listón muy alto, ¿no? ¿Es más una responsabilidad o un estímulo?

No sé, no creo que necesitemos ese tipo de motivación para dar lo mejor de nosotros. No puedes crear algo esperando nominaciones, encabezar listas de álbumes… Tienes que hacer la mejor música o arte del que seas capaz, siendo honesto contigo mismo. Por supuesto que hay presión, pero no lo pensamos mucho, no nos volvemos locos, simplemente tratamos de pasarlo bien, reírnos y tocar mucho. Al final, se trata de eso.

Por último, Ellie y tú fundasteis la ONG Band for Refugees. Cuéntame qué busca esta organización, cuáles son vuestros objetivos…

Todos en el grupo pensamos que la crisis de los refugiados es algo terrible, y una amiga hace un gran trabajo de campo en la asociación Help Refugees, en la zona del Atlántico [NdE: en Calais] y en otros puntos de Europa. Así que se nos ocurrió hacer una especie de karaoke indie para recaudar dinero, en el que nosotros éramos la banda de apoyo y un montón de amigos de la música [NdE: Charli XCX, Olly de Years & Years, Pixie Geldof, miembros de Peace y Swim Deep…] cantaban. Lo hicimos tres noches en Londres y recaudamos 10.000 libras, que estuvo bastante bien. Ya estamos hablando de repetirlo cuando terminemos el tour, porque la crisis continúa.