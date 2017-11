Marilyn Manson, Ozzy Osbourne, Judas Priest… compartirán cartelazo en Download Festival de Madrid

Download Festival, uno de los festivales de rock y metal más importantes del mundo, anuncia los primeros nombres que formarán parte del cartel de su segunda edición en Madrid, que se celebrará en la Caja Mágica los días 28, 29 y 30 de junio de 2018. Entre ellos hay que destacar Marilyn Manson, que acaba de publicar disco, ‘Heaven Upside Down’; Ozzy Osbourne, ex integrante de Black Sabbath y estrella por cuenta propia, y Judas Priest. A estos se suman Avenged Sevenfold, A Perfect Circle, Bullet For My Valentine, Clutch, Tesseract y Galactic Empire.

Los abonos saldrán a la venta, solo online, el martes 7 de noviembre a las 10h en www.downloadfestival.es, www.livenation.es y www.ticketmaster.es. Los 10.000 primeros abonos saldrán al precio especial de 130 euros + gastos.

Download Festival Madrid 2018 sumará más de 60 bandas que actuarán en 4 escenarios, repartidos en un espacio de 60.000 metros cuadrados de superficie que contará con césped artificial y una zona de restauración.

Download Festival llegó a Madrid en 2017 tras haberse celebrado 14 años en Reino Unido y una edición en Francia. España se convertía así en el tercer país en acoger el festival de rock y metal. Más de 100.000 asistentes pasaron por la primera edición de Download Festival Madrid procedentes de todos los puntos del país.