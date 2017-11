Morrissey cancela un concierto en el último minuto al no funcionar la calefacción del recinto

Una fría temperatura de ocho grados ha “obligado” a Morrissey a cancelar el cuarto concierto de su gira norteamericana, que se celebraba este domingo en Paso Robles, California. Ocho grados y una calefacción estropeada. Morrissey no iba a actuar con la rasca que hace, aunque la mayor parte de su público se congregase ya desde hacía una hora.

Sí, Morrissey canceló anoche su concierto in situ, a último momento y a punto de empezar, porque no iba la calefacción. Como puede verse en un vídeo, durante un punto del evento una voz femenina anuncia a través de una pantalla en el escenario que el concierto de Morrissey se pospone “debido a un sistema de calefacción estropeado” y que pronto se anunciará una nueva fecha. Los fans se quedarán por ahora sin escuchar las nuevas canciones de Morrissey, que se publican en un nuevo álbum titulado ‘Low in High School’ el próximo 17 de noviembre.

Es complicado ir a un concierto de Morrissey y no esperar lo peor. El que fuera líder de The Smiths, banda cuyo brillante repertorio hemos repasado recientemente, ha convertido en costumbre esto de cancelar conciertos (en 2014 canceló toda su gira norteamericana, culpando a su telonera), aunque a decir verdad ha solido ser porque se ha puesto enfermo. Claro que, en este último, ni siquiera le ha dado tiempo.