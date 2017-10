Morrissey quiere que te quedes más solo que la una

Falta menos de un mes para que se publique ‘Low in High School’, el nuevo disco de Morrissey, que sale el 17 de noviembre y se presenta con el digno single ‘Spent the Day in Bed’, para el que recientemente se estrenaba un videoclip en el que Morrissey aparece cantando en una silla de ruedas y donde hace un cameo el futbolista británico Joey Barton.

Morrissey estrena hoy un tema nuevo de este disco, cuyo título, como el del single anterior, no podría ser más ilustrativo: ‘I Wish You Lonely’. Un tema dramático, rockero y con prominentes guitarras acústicas en el que el artista inglés aparentemente canta sobre deshacerse de su dependencia al amor y de su deseo de complacer a otros, básicamente rogando que su amante se quede más solo que la una y le deje en paz, “aunque solo sea por un día”. Morrissey canta: “desde el día que nací, solo he pensado en ti, en todo lo que pides, quieres y necesitas, y ahora digo, a la mierda todo el mundo”.

‘I Wish You Lonely’ no es un gran hallazgo melódico, pero sí nos deja al final un pasaje de gran fuerza poética, probablemente más expresiva leída que cantada, que lee “tumbas llenas de tontos que dieron sus vidas, a las órdenes de la monarquía, la oligarquía, el Rey, el magnate y ya no volverán; tumbas llenas de necios que dieron sus vidas, a las órdenes de un romance fracasado, es el pegamento de siempre, y nunca se hará realidad; tumbas llenas de tontos que dieron sus vidas, a las órdenes, oh heroína, y que nunca volverán”.