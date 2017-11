Diplo vuelve a cabrear a los fans de Taylor Swift y Lily Allen se mete en medio para defenderla

Diplo ha concedido una entrevista -aún no publicada- a Rolling Stone en la que ha realizado una curiosa observación sobre la música de Taylor Swift. En las filtradas declaraciones, el productor e integrante de Major Lazer asegura que la juventud de hoy en día solo escucha música en streaming y que se identifica con canciones como ‘rockstar’ de Post Malone (con quien asegura estar “asombrado”) y ‘Bodak Yellow’ de Cardi B, pero no con ‘Look What You Made Me Do’. “Los jóvenes no se identifican con esa canción en absoluto”, ha dicho, indicando que cree la juventud jamás se ha identificado realmente con la música de Taylor Swift porque la ha oído sobre todo “a través de la radio y otros acuerdos de márketing”.

Estas extrañas declaraciones por supuesto no han pasado desapercibidas para los fans de Taylor Swift, que en las últimas horas han iniciado una campaña de acoso contra el productor en las redes sociales, inundando su sección de comentarios de Instagram con emojis de serpiente, o tuiteándole que por favor deje de utilizar a Swift para darse publicidad. Curiosamente la cantante británica Lily Allen se ha metido en el ajo tras ver la noticia de Perez Hilton y, en un tuit ya borrado, escribía que “quizás un hombre de 40 años debería dejar de dar clases sobre cómo hacer su trabajo a una mujer mucho más joven y exitosa”.

Diplo ha tuiteado esta tarde a los fans de Taylor Swift que “se calmen” y que su canción favorita de la artista es ‘All Too Well’, perteneciente a su disco de 2012, ‘Red‘, y una gran “fan favorite”. Sin embargo, no tiene pinta que los fans de Swift vayan a hacerle caso, habida cuenta que Diplo ya se metió con Swift en el pasado, iniciando una campaña para “comprarle un culo nuevo”. Una machista iniciativa que tuvo su respuesta lapidaria de Lorde, completamente histórica: “ya que estamos, igual podríamos hacer lo mismo con tu pequeño pene”.

