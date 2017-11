Taylor Swift amenaza con acciones legales a un medio por examinar su posible relación con la ultra-derecha

Entre las observaciones que más han dañado recientemente la “reputación” de Taylor Swift, destaca su supuesta conexión con la derecha estadounidense. La cantante no se inmuta políticamente y hay quien opina que lo hace para proteger al sector de sus fans que se asocia a la ultra-derecha, y que a su vez se asocia con ella, apropiándose de sus letras e interpretándolas a su manera. Mientras Swift sigue sin desmarcarse de este sector de su público, son varios los artículos que han abordado su posible relación con la derecha y uno de ellos ha sido el medio independiente Popfront, que recientemente iba tan lejos de asegurar que ‘Look What You Made Me Do’ es racista, y de comparar su videoclip con las marchas de Adolf Hitler en la Alemania nazi.

Swift se ha enterado de la existencia de este artículo y ha enviado una orden de cese y desista a través de su abogado a su autora, Meghan Herning, para que borre el texto y no vuelva a escribir algo parecido, o tendrá que atenerse a consecuencias legales. ¿No suena todo esto un poco macabro? En un comunicado, el abogado de Swift defiende que el artículo de Popfront está “lleno de falsesades demostrables y ofensivas sin relación alguna con la verdadera Sta. Swift”, como por ejemplo que la letra de ‘Look What You Made Me Do’ “parece” celebrar el renacer del racismo en Estados Unidos en frases como “honey, I rose from the dead, I do it all the time”.

Popfront ha respondido, tachando su decisión de “peligrosa” para la libertad de expresión, y ha apelado a la Unión de Libertades Civiles de América, que ha enviado una carta al abogado de Taylor Swift defendiendo la existencia del artículo, pues representa un ejemplo de “expresión protegida por la Constitución”. Según la Unión, la mayor parte del artículo examina sobre todo la atmósfera social en Estados Unidos y el modo en que fans derechistas de Swift se han apropiado de su trabajo, y que por tanto no puede ser un texto “difamatorio” ya que “no tiene nada que ver con Swift”.