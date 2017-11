Ed Sheeran y Future están en el disco de Taylor Swift; Drake no

A tan solo tres días de que se publique ‘reputation’, el nuevo disco de Taylor Swift, su autora ha esquivado filtraciones tanto del contenido del disco como de su selección de temas oficial. Ella misma comparte ahora este tracklist, que revela dos colaboraciones destacadas, las de Ed Sheeran y Future, en la pista 2, ‘End Game’.

No está Drake, cuya contribución a lo nuevo de Swift casi dábamos por hecha desde que ambos artistas se dejaran ver en el estudio a principios de año. En los créditos de producción encontramos a Jack Antonoff, Max Martin y Shellback, mientras Taylor Swift se ha encargado de la producción ejecutiva.

Se ha sabido además que ‘reputation’ no estará disponible en plataformas de streaming al menos hasta una semana después de su publicación, apunta Bloomberg, aunque la autora de ‘Bad Blood’ todavía se encontraría “negociando los detalles” de la llegada de su disco a Spotify y similares. El álbum por supuesto podrá comprarse en iTunes y otras tiendas digitales, además de en físico.

‘reputation’:

01 …Ready for It?

02 End Game [ft. Ed Sheeran & Future]

03 I Did Something Bad

04 Don’t Blame Me

05 Delicate

06 Look What You Made Me Do

07 …So it Goes

08 Gorgeous

09 Getaway Car

10 King of My Heart

11 Dancing with Our Hands Tied

12 Dress

13 This is Why We Can’t Have Nice Things

14 Call it What You Want

15 New Year’s Day