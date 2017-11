El Barrio, primer número 1 simultáneo de streaming y venta de álbumes

Desde que Promusicae ha hecho pública la nueva lista de discos más reproducidos de la semana en las plataformas de streaming, hemos asistido a las profundas diferencias entre los discos más populares en Spotify y los discos más vendidos en las tiendas. Hasta ahora Ozuna y C. Tangana, cuyas ventas son muy limitadas, habían liderado la clasificación de streaming. Sin embargo, por primera vez, al menos desde que la lista “streaming álbumes” es pública, los dos discos en el número 1 son el mismo.

Y el afortunado es El Barrio. El cantautor gaditano acaba de lanzar ‘Las costuras del alma’ y este nuevo disco ocupa la cima tanto de las plataformas de streaming como de ventas. No en vano, sus pistas superan 10 días después del lanzamiento las 100.000 escuchas en Spotify, casi las 200.000. Repasamos esta y otras novedades de la lista de ventas.

1(E) El Barrio / Las Costuras del Alma

El éxito no ha sido precisamente ajeno a El Barrio y ya había sido número 1 en nuestro país con ‘La voz de mi silencio’ (2007), ‘Duermevela’ (2009) o ‘Hijo del Levante’, que aguantó en listas hasta 65 semanas tras su edición en 2014.



2(E) Ismael Serrano / 20 años ‘Hoy es siempre’

El segundo disco más vendido en España la semana pasada corre peor suerte en las plataformas de streaming (puesto 56), si bien hay que destacar que se trata de un directo de 20º aniversario de vida profesional de Ismael Serrano: es mucho más carne de edición física que de Spotify, sobre todo si recordamos que el álbum dura más de 2 horas.



4(E) Mägo de Oz / Diabulus In Opera

El puesto 4 también es un directo, en este caso de Mägo de Oz. Su “ópera” fue grabada en vivo en México durante el pasado mes de mayo.



6(E) Merche / De otra manera

‘De otra manera’ de Merche llega al puesto 6, quizá una posición algo decepcionante teniendo en cuenta que el single ‘Pasajeros’, de primera mitad acústica y segunda tropical house, suma más de 1 millón de reproducciones en las plataformas de streaming. Merche además logró ser número 1 en España con ‘Acordes de mi diario’ (2010) y su último largo hasta ahora, ‘Quiero contarte’ (2014), llegó hasta el top 5.



17(80) Michael Jackson / Scream

La subida más fuerte de la semana es la del recopilatorio ‘Scream’ de Michael Jackson, que unía sus canciones más Halloween. De hecho, esta nueva lista incluye por fecha la noche de Halloween y quizá de ahí la subida. De hecho, ‘Thriller’, la canción, volvía al top 40 británico este año con motivo de la festividad terrorífica.



23(E) Europe / Walk the Earth

Europe tienen nuevo disco, el 11º de su carrera, y ahí está el público para volver a apoyarlos. España es uno de los países donde mejor ha ido a este nuevo lanzamiento, solo superado por Suecia (top 2) y Suiza (top 20). Esta vez hemos superado a alemanes y fineses, los mayores fans del metal.



34(E) Gregory Porter / Nat King Cole & Me

El cantante de jazz ha publicado un disco de revisiones de Nat “King” Cole que parece que puede funcionar especialmente bien estas Navidades en Reino Unido. Allí ha sido ya top 3 y suponemos que se promocionará de lo lindo cuando se enciendan las luces festivas.



44(VE) Viva Suecia / Otros principios fundamentales

Vuelve a la lista el segundo disco de Viva Suecia, en su momento número 14 en ventas, con motivo de su reedición con dos temas más.



47(E) Kelly Clarkson / Meaning of Life

El 8º álbum de Kelly Clarkson llega al top 50 de nuestro país, mientras es número 2 en Estados Unidos y número 11 en Reino Unido. En ningún caso son ni sus mejores ni sus peores datos.



60(E) Stereophonics / Scream Above the Sounds

Stereophonics vuelven a sorprender con la fidelidad que generan en Reino Unido y ‘Scream Above the Sounds’ no es número 1 como otros 6 de sus discos (!!!), pero sí número 2. En España un número 60 suena como correcto para el escaso apoyo mediático con que cuenta la banda.



71(E) Bee Gees / Timeless The All Time Greatest Hits

Llega a la lista un recopilatorio de Bee Gees que salió en abril, siendo entonces número 6 en Reino Unido y número 41 en Estados Unidos.



88(E) Diego Carrasco / No m’arrecojo. 50 años en familia

Alejandro Sanz, Sílvia Pérez Cruz, Tomasito, Estrella Morente, Andrés Calamaro, Joaquín Sabina, Miguel Ríos, Rocío Márquez o Miguel Poveda son algunos de los artistas reunidos en este homenaje doble a Diego Carrasco.



95(E) Kiki Morente / Albayzín

El hijo del cantaor Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell, hermano de Soleá y Estrella, debuta en la parte baja de la tabla, como lograra Soleá con su debut, mucho más pop. En el disco aparecen Juan Habichuela y Pepe Habichuela.



99(E) Weezer / Pacific Daydream

Entrada ajustadísima del nuevo disco de Weezer, ‘Pacific Daydream’, que ha logrado desastrosos resultados comerciales: es número 23 en Estados Unidos (el peor dato de su carrera) y número 68 en Reino Unido (el 2º peor dato de su carrera, solo por detrás de ‘Raditude’).



Y en streaming… urban y ‘Stranger Things’

Como es habitual, varios discos de música urbana que no han vendido lo suficiente para aparecer en el top de ventas, sí aparecen entre lo más reproducido. ‘Beach House 3’ de Ty Dolla Sign es el 30º disco más reproducido de España, además de top 11 oficial en Estados Unidos y top 53 en Reino Unido.



Otro éxito en Estados Unidos, donde es número 4, ‘Without Warning’, el disco colaborativo de 21 Savage, Offset y Metro Boomin, llega al puesto 69 de “streaming álbumes” en España.



En el puesto 44 encontramos ‘Elegant Pain’ del MC madrileño Zetazen, un disco en el que precisamente encontramos a RecycledJ, que continúa en el puesto 51 de streaming con su reciente álbum ‘Oro rosa’.



Finalmente ‘Unstoppable’ de Karol G llega al 100 de esta lista tras su edición en Universal. El disco incluye el hitazo ‘Ahora me llama’ con Bad Bunny, que se acerca a los 500 millones de reproducciones en Youtube.



Mención especial merece la lista de discos relacionados con ‘Stranger Things‘ que la gente se está poniendo. ’Stranger Things Vol. 1’ con la música de Michael Stein y Kyle Dixon aparece en el puesto 59 de streaming, la banda sonora de ‘Stranger Things’ en el 76 y la banda sonora de ‘Stranger Things 2’ en el 80.