Superchunk enfrenta con furia y energía la atmósfera política en ‘What a Time to Be Alive’

Superchunk es uno de los cabezas de cartel confirmados en Tomavistas 2018. Uno de los grupos estadounidense de rock alternativo más queridos desde los noventa gracias a canciones como ‘Driveway to Driveway’ o ‘Like a Fool’, el cuarteto de Carolina del Norte presentará en el festival madrileño un nuevo disco que hoy mismo detalla y se titula ‘What a Time to Be Alive’.

‘What a Time to Be Alive’ sale el 16 de febrero y su primer adelanto es el tema titular, que habla de la pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos, aunque lejos de sombría, la canción es furiosa y enérgica, también en sus referencias a la “escoria” y las “mentiras” que llegan desde la Casa Blanca. Según cuenta uno de los integrantes del grupo, Mac McCaughan: “El disco va sobre muchas cosas, pero sobre todo del miedo (y cosas peores) que puede provocar la amenaza de un incipiente estado autoritario”.

El álbum, que sucede a ‘I Hate Music’, publicado en 2013, contendrá colaboraciones de Katie Crutchfield (más conocida como Waxahatchee), Sabrina Ellis o Stephin Merrit de The Magnetic Fields.

‘What a Time to Be Alive’:

01 What a Time to Be Alive

02 Lost My Brain

03 Break the Glass

04 Bad Choices

05 Dead Photographers

06 Erasure

07 I Got Cut

08 Reagan Youth

09 Cloud of Hate

10 All For You

11 Black Thread