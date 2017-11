El Hormiguero une para siempre a Jared Leto, Bertín Osborne y Chanquete

Thirty Seconds to Mars actúan hoy viernes en la gala de Los40 Awards, que se celebran en el WiZink Center de Madrid. Aprovechando que ya están en España, su líder, el cantante y actor Jared Leto ha acudido a esta noche a El Hormiguero para presentar su nuevo single, ‘Walk on Water’, y hablar de su participación en Blade Runner 2049’.

Leto, quien interpreta a Niander Wallace, un misterioso empresario ciego, en la secuela de ‘Blade Runner’, ha contado que durante el rodaje de la película llevó unas lentillas que no le dejaban ver nada (aunque a muchos les hubiera gustado no verle a él). También ha hablado de su madre, que siempre apoyó su sueño de ser artista, y del mensaje inspirador de ‘Walk on Water’ y su videoclip grabado en un solo día durante el 4 de julio.

Motos y las hormigas han jugado con Leto a el “idiomador de circos”, a través del cual Motos ha tenido que repetir, tras escucharlas una vez, frases en inglés (de ‘Walk on Water’) y Leto frases en español. Los cachondos del programa han realizado una curiosa selección para el músico y actor y le han hecho repetir frases de ‘Buenas noches, señora’ de Bertín Osborne y ‘El barco de Chanquete’. Jared Leto, Bertín Osborne y Chanquete ahora están unidos para siempre.

El Hormiguero también ha entretenido a Leto de varias maneras, por ejemplo tocando instrumentos hechos a base de hortalizas, en homenaje (suponemos) al vegetarianismo/veganismo del artista.

Thirty Seconds to Mars vuelven a España en 2018 como parte de su gira europea. Tocan el 12 de abril en el WiZink Center de Madrid, el 13 de abril en Sant Jordi Club de Barcelona y el 14 de abril en Sala Cubec!, Bilbao.