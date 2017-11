Renaldo & Clara plasman un deseo secreto en el precioso clip de ‘Sense voler’

Los lleidatans Renaldo & Clara han dado este año un paso de gigante con la publicación de ‘Els afores’, un gran disco de pop de guitarras atemporal y personal, que proyecta aún más allá la delicadeza exhibida en discos previos como ‘Fruits del teu bosc’. “[Clara] Viñals ha depurado su fórmula de pop delicado; ha desalojado parte de la melancolía y ha ganado en ímpetu, pero manteniendo intacta la frescura. El resultado son unas canciones palpitantes y vivaces, como pequeños animales silvestres”, escribía nuestra compañera Mireia Pería en su entusiasta crítica del disco. Mireia escogía también uno de sus temas, el que le da título, como su canción favorita de la primera mitad de 2017.

Hoy, Clara Viñals, Hugo Alarcón, Víctor Ayuso y Lluís Bestard han escogido a JENESAISPOP para estrenar el segundo vídeo de la etapa ‘Els afores’ tras el de ‘Fent Amics’. Se trata del dedicado a ‘Sense voler’, una de las canciones más vibrantes e instantáneas del disco, con ese final en bucle que marea en el buen sentido, como un rico vino. El clip ha sido dirigido por Ingride Santos, que explica aquí cómo ha creado esta preciosa pieza visual que esconde un deseo secreto:

“Antes de decidir sobre qué trataría el videoclip, para mí era muy importante conocer a Clara y decidir juntas cómo lo podríamos enfocar. Le expliqué que me parecía que tenía madera de actriz y un rostro muy interesante para la cámara. Le expliqué que no quería hacer el típico videoclip con “playbacks” cantando a cámara, sino una cosa mucho más cinematográfica y diferente.



La historia sucedería en un túnel de lavado, con Clara interpretando a una chica obsesionada con el encargado de lavar los coches. Era necesario un buen casting.



Le di muchas vueltas y llegué a la conclusión de que necesitábamos un actor con cierta intensidad para así crear química mediante el contraste. Quería seguir jugando con los contrastes, así que le di a la fotografía un tono oscuro, con un carácter un poco crudo y cierto tono documental, justo lo contrario a la luz y ternura que desprende la canción. Creo que de esta manera el tema coge una nueva dimensión.



Algunas personas me preguntan qué es lo que se dicen Clara y Alex [Moreu] en el videoclip… Pero yo siempre les contesto: lo que cada uno quiera escuchar ;-)”.