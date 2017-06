Lo mejor de enero a junio de 2017

Como cada año por estas fechas, la redacción y sus colaboradores habituales y puntuales escogen lo que para ellos es lo mejor del año de momento. A tenor de la reincidencia de varias de estas opiniones, Lorde, The xx, Los Planetas, Maria Arnal i Marcel Bagès y Rosalía parecen ya asegurarse un lugar destacado en este año 2017.

Más allá de estos nombres, más o menos esperables, también destacamos el gran retorno de Slowdive, el magnífico tercer disco de la cantaora Rocío Márquez y el triunfo en discos y canciones de ‘Els Afores’ de los leridanos Renaldo & Clara. También Wild Honey, C.Tangana, Perfume Genius, Pimp Flaco, Paramore, e incluso Jarvis Cocker & Chili Gonzales, cuyo ‘Room 29’ no obtuvo una crítica demasiado entusiasta. Aunque para sorpresas las que dan El Último Vecino y su versión de ‘Mi Chulo’ de La Zowi, The Rubs o el teórico flop comercial de Katy Perry, cuyo ‘Chained To The Rhythm’ parece decidido a colarse entre lo mejor de 2017. Al final del post encontraréis una playlist que recorre lo mejor de los últimos 6 meses para JENESAISPOP.

A continuación, cada redactor escoge su 1) disco del año y 2) canción del año.

Angèle Leciel:

1.-‘Els afores‘, Renaldo & Clara

2.-‘Mapa de zonas desiertas‘, Wild Honey

Claudio M. de Prado:

1.-‘Zona temporalmente autónoma‘, Los Planetas

2.-‘Chained To The Rhythm‘, Katy Perry

iko:

1.-‘I See You‘, The xx

2.-‘Mi chulo‘, El Último Vecino

Jaime Cristóbal:

1.-‘Room 29‘, Jarvis Cocker & Chili Gonzales

2.-‘Hard Times‘, Paramore

Jordi Bardají:

1.-‘Arca‘, Arca

2.-‘Say My Name‘, Tove Styrke

Lolo Rodríguez:

1.-‘Los Ángeles‘, Rosalía

2.-‘Islamabad‘, Los Planetas

Miguel Sánchez:

1.-‘Slowdive‘, Slowdive

2.-‘Sugar for the Pill‘, Slowdive

Mireia Pería:

1.-‘45 cerebros y 1 corazón‘, Maria Arnal i Marcel Bagés

2.-‘Els afores‘, Renaldo & Clara

Nico del Moral:

1.-‘Impossible Dream‘, The Rubs

2.-‘<3‘, de Pimp Flaco

Pablo N. Tocino:

1.-‘Melodrama‘, Lorde

2.-‘Slip Away‘, de Perfume Genius

Raúl Guillén:

1.-‘Firmamento‘, Rocío Márquez

2.-‘Green Light‘, Lorde

Sebas E. Alonso:

1.-‘I See You‘, The xx

2.-‘Mala mujer‘, C.Tangana

Sr John:

1.-‘Arca‘, Arca

2.-‘Live Alone‘, Yuksek