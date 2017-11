Madrid Popfest se apunta un nuevo tantazo trayendo a Eggstone

Madrid Popfest ha sacado hoy sus primeros abonos a la venta después del éxito de la edición 2017, que colgó el cartel de “sold out” con semanas de antelación. Los días 2 y 3 de marzo son las fechas elegidas para la edición 2018 que además cambiará de espacio, ampliándolo a la Sala Galileo Galilei de Madrid. La clarísima línea editorial de este festival autogestionado, sin patrocinadores y sin ánimo de lucro, fiel al sonido indie pop más atemporal, se mantiene como clave de su éxito y desde la organización nos informan de que hoy, en horas, ya se han vendido en torno al 20% de los abonos. Seguirán, por tanto, como dice la nota de prensa, cumpliendo con su objetivo de “animar la vida cultural de Madrid con grupos alejados de los circuitos comerciales, así como transmitir los valores de la cultura DIY”.

Los nombres confirmados hoy por Madrid Popfest son BMX Bandits, The BV’s, Cosmen Adelaida, Eggstone, Melenas, Terry vs Tori y The Tuts. Según la nota de prensa Duglas T. Stewart visitará el festival para presentar junto a 6 músicos las canciones de su último disco editado por Elefant ‘BMX Bandits Forever’ así como otros de sus décadas de recorrido. Pero el verdadero notición de esta primera toma de contacto con el cartel es la recuperación de Eggstone, un grupo sueco algo anterior a los primeros Cardigans (también trabajaron con el a la postre reclamado Tore Johansson) y muy anteriores a los estupendos Astrid. Desde principios de los 90 Eggstone publicaron 3 discos de inspiración sesentera, hoy bastante cotizados en sus ediciones originales en vinilo, dado el estatus de culto de la formación, que nunca llegó a grabar 4º álbum. En 2016 publicaron un tema nuevo llamado ‘Like So’.

En cuanto a valores más recientes, se podrá ver a The BV’s, que han debutado este año con ‘Speaking from a Distance’, Cosmen Adelaida presentando las canciones de ‘Dos caballos‘, los navarros Melenas, Terry vs Tori y The Tuts. Los abonos están a la venta aquí. Próximamente habrá entradas de día a la venta.