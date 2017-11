Muere Charles Manson, oscuro icono de la cultura norteamericana

Tal y como se esperaba tras su último ingreso hospitalario de hace pocas horas, Charles Manson ha muerto a la edad de 83 años, mientras seguía cumpliendo condena –cadena perpetua, tras serle conmutada la pena de muerte inicial– por asesinar o instigar la muerte de al menos 8 personas a través de la secta que él fundó, la Familia Manson. Su más sonado crimen fue el cometido en 1969 en casa del músico y productor Terry Melcher (hijo de Doris Day), donde sus acólitos destriparon el cuerpo de, entre otros, la actriz Sharon Tate, entonces embarazada de su marido, el director de cine Roman Polanski. Unos acontecimientos que aún hoy siguen marcando la sociedad norteamericana y que han sido referenciados en numerosas novelas y películas. La fantastica novela ‘Las chicas’, de Emma Cline, se centra en las mujeres de aquella secta, mientras que Quentin Tarantino está preparando una película sobre lo acaecido aquellos días.

Ya desde antes de estas atrocidades, Charles Manson se convirtió en un oscuro icono de la cultura norteamericana, llegando a hacer amistad con el Beach Boy Dennis Wilson, con el que se dice que grabó una maqueta que nunca se ha encontrado. Pero sí llegaron a ver la luz otras grabaciones de Manson en formato cantautor, con algunas canciones realmente destacables como ‘Look At Your Game, Girl’ o ‘Home Is Where You’re Happy’. Pese a ser, sobre todo, un delincuente, un camello y un proxeneta, a Manson le obsesionaba la música, llegando a elaborar un estudio profundo del álbum blanco de los Beatles, particularmente de la canción ‘Helter Skelter’, en la que quiso ver una invocación a la guerra racial.

Manson nunca dejó de dar titulares llamativos ni desde la prisión en la que vivió más tiempo que en libertad. Por ejemplo, aseguró que quería grabar un disco con Phil Spector, aprovechando la estancia de este en su misma prisión, cumpliendo condena por el asesinato de Lana Clarkson. Además, una buena cantidad de bandas de rock como Guns N’ Roses, White Zombie, Devendra Banhart, System of a Down y, por supuesto, Marilyn Manson se han inspirado en su figura en algún momento de su obra.