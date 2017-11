Jeffrey Tambor no volverá a ‘Transparent’ tras dos acusaciones de abuso sexual de compañeras en la serie

La pasada semana saltaron nuevas denuncias de abuso sexual en medio del torbellino de la campaña #MeToo. Entre ellas, las de la dos compañeras de trabajo del actor Jeffrey Tambor en el serial de Amazon ‘Transparent’. Tanto la que fuera su asistente en la serie, Van Barnes, como la actriz Tracy Lysette explicitaron –la última con gran detalle en un escrito en Twitter– las aproximaciones sexuales no consentidas, verbales y físicas, de Tambor durante el rodaje de la premiada serie, protagonizada por Tambor. Este daba vida a Maura Pfefferman, y precisamente la transición de un maduro padre de familia a la mujer que interpretaba el veterano actor era el eje primordial de la serie. Este papel le dio un Globo de Oro al mejor actor en el año 2015.

Tras haber negado esas acusaciones en un comunicado, finalmente Jeffrey Tambor ha anunciado a la web Deadline que deja la serie. “Interpretar a Maura Pfefferman en ‘Transparent’ ha sido uno de los grandes privilegios y experiencias creativas de mi vida. Lo que ha quedado claro en las últimas semanas, en todo caso, es que este ya no es el trabajo por el que firmé hace cuatro años”, ha dicho, aludiendo a la deriva de su personaje en las últimas temporadas. “Ya he dejado patente mi profundo arrepentimiento si cualquier acción mía fue malinterpretada por alguien por ser agresiva, pero la idea de que yo acosara a alguien deliberadamente es simple y totalmente incierta”, ha dicho, según Deadline. “Dada la politizada atmósfera que parece afligir a nuestro set [de grabación], no veo cómo podría regresar a ‘Transparent’”.

En las últimas horas, Morrissey ha defendido a otros recientes acusados de acoso, como Kevin Spacey y Harvey Weinstein, de sufrir un linchamiento público ante algo que, según él, también era responsabilidad de los presuntos agredidos.