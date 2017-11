2 fechas en UK y 1 en Irlanda en estadios gigantes será de momento la gira europea de ‘reputation’

Taylor Swift ha anunciado las fechas de su “gira” “europea”, que son 3 y únicamente en Reino Unido e Irlanda. Pasando total de la Europa continental, pues pese a ser una superestrella mundial, en este territorio vende muchos menos discos que en las islas y muchísimos menos que en Estados Unidos, Swift presentará ‘reputation’ el 8 de junio en Manchester, el 15 de junio en Dublín y el 22 de junio en Londres. Siempre en viernes (al menos de momento).

Son pocas fechas, pero Taylor ha tenido en cuenta que su popularidad se extiende más allá del mundo anglosajón y actuará en estadios gigantes con capacidad para acoger también a las miles de personas en todo el mundo que planeen volar para verla: en el Eithad Stadium de Manchester caben 55.000 personas, en el Croke Park de Dublín 73.500 y en el Wembley de Londres 90.000. Las entradas salen a la venta el viernes 1 de diciembre.

‘reputation’ ha vendido 1.619.000 copias en su primera semana, se mantendrá en la segunda (sigue en el número uno de Estados Unidos) y será con holgura uno de los discos más vendidos de 2017 y también de 2018, cuando además de una gira le espera la promoción de un single nuevo con Ed Sheeran y Future, ‘End Game’, y posiblemente más entrevistas o actuaciones en la tele, si es que le da por hacerlas, que de momento no ha hecho muchas.

Fechas UK e Irlanda:

8 de junio, Eithad Stadium, Manchester

15 de junio, Croke Park, Dublín

22 de junio, Wembley Stadium connected by EE, Londres

Y estas son las fechas norteamericanas, por si os pilla de paso:

05-08 Glendale, AZ – University of Phoenix Stadium

05-12 Santa Clara, CA – Levi’s Stadium

05-19 Pasadena, CA – Rose Bowl

05-22 Seattle, WA – CenturyLink Field

05-25 Denver, CO – Sports Authority Field at Mile High

06-02 Chicago, IL – Soldier Field

06-30 Louisville, KY – Papa John’s Cardinal Stadium

07-07 Columbus, OH – Ohio Stadium

07-10 Washington, DC – FedEx Field

07-14 Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field

07-17 Cleveland, OH – First Energy Stadium

07-21 East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

07-28 Foxborough, MA – Gillette Stadium

08-04 Toronto, Ontario – Rogers Centre

08-07 Pittsburgh, PA – Heinz Field

08-11 Atlanta, GA – Mercedes-Benz Stadium

08-14 Tampa, FL – Raymond James Stadium

08-18 Miami, FL – Hard Rock Stadium

08-25 Nashville, TN – Nissan Stadium

08-28 Detroit, MI – Ford Field

09-01 Minneapolis, MN – U.S. Bank Stadium

09-08 Kansas City, MO – Arrowhead Stadium

09-15 Indianapolis, IN – Lucas Oil Stadium

09-18 St. Louis, MO – The Dome at America’s Center

09-22 New Orleans, LA – Mercedes-Benz Superdome

09-29 Houston, TX – NRG Stadium

10-06 Arlington, TX – AT&T Stadium