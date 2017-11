Ed Sheeran arrasa con ‘Perfect’ pero quiere más: habrá remix tipo ‘Despacito’

“Divide”, el tercer disco de Ed Sheeran, ha vendido lo equivalente a 8 millones de copias (6 son “reales”, 2 son puntos de streaming). Y eso no es impedimento para que el nuevo single consiga lo que no consiguiera ‘Galway Girl’: escalar las listas de éxito cuando el disco ya estaba en la calle. Esta semana ‘Perfect’ asciende al puesto 7 en Estados Unidos y al puesto 4 en Reino Unido, confirmando que no hay nada que hacer: Ed Sheeran será, por una diferencia abrumadora, el artista más vendedor de 2017.

Pero Edward Christopher quiere más. A poder ser incluso otro número 1 como el que logró durante semanas, y semanas, y semanas con ‘Shape of You’, aún en todas las listas del mundo casi un año después de su edición. Además de un remix de ‘Perfect’ de Robin Schulz que se lanzaba ayer en las plataformas de streaming, el artista ha anunciado que el viernes que viene saldrá un remix de la canción con artista invitado. Y ha sido muy claro con la comparación: quiere que sea el nuevo ‘Despacito’.

La mención tiene su gracia, pues ‘Shape of You’ y ‘Despacito’ son, por bastante diferencia, las 2 canciones más exitosas de 2017: la primera es la vencedora en Spotify, pues es además la grabación más reproducida de la historia en la plataforma sueca; la segunda en Youtube, donde es el vídeo más reproducido de la historia (aunque ‘Despacito’ gana en Spotify si sumamos original y remix).

La mención a ‘Despacito’ suponemos que será una broma, pues es difícil imaginar esta balada triunfar en Navidad de un modo que no sea el original, ¿pero quién sabe cuál es el as en la manga de Sheeran? El jueves revelará quién es el/la artista invitado/a.