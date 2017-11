La Canción del Día: el pop europeo y clasicista de ‘Love’s A Stranger’, gran baza de Warhaus

Balthazar son una de las bandas –si no LA– más importantes que ha dado Bélgica en la últimas décadas. Con un estatus de estrellas en Países Bajos, Francia e Italia, publicaron 3 álbumes de pop sofisticado que equilibraron buenas críticas con notables resultados comerciales. Sin embargo para uno de sus fundadores, Maarten Devoldere, eso no parecía suficiente y en 2016 se embarcó en su propio proyecto, Warhaus, de los que ya hablamos meses atrás con motivo de su presencia en Vida Festival 2017.

En Warhaus, Devoldere abre sus canciones a sonidos más eclécticos y clásicos, tomando un papel protagonista como pseudo-crooner, entre Leonard Cohen, Serge Gainsbourg y Lee Hazlewood. Un nombre, este último, que se hace imprescindible citar cuando su novia, Sylvie Kreusch, ejerce de contrapunto vocal a lo Nancy Sinatra en casi cada canción de Warhaus . Una tónica que plasmaron en su debut del año pasado ‘We Fucked A Flame Into Being’ y que ha tenido una rápida continuación en un disco homónimo publicado apenas unos días atrás.

Aunque contiene otros números llamativos como ‘Mad World’ (su vídeo con Marteen intentando bailar en las calles de Magaluf, entre post-adolescentes muy excitados, es para no perdérselo), sin duda la gran canción del disco es ‘Love’s A Stranger’, el adelanto que presentaron antes. Gobernada por ese riff de marimba que se hace imborrable de forma instantánea y los “diálogos” entre Devoldere y Kreusch, tiene ese aire de chanson clásica que recuerda a los pocos –pero memorables– trabajos conjuntos de Dominique A con Françoiz Breut, en este caso verbalizando una de esas historias de amor que van y vienen, pero difícilmente pasan.

En su clip podemos ver algunas escenas que muestran la complicidad y entrega de Marteen y Sylvie en directo, que desde mañana lunes podremos presenciar en algunas ciudades de nuestro país. Auspiciado por Vida Festival con la etiqueta Vida on the Road, Warhaus actúan el lunes 27 de noviembre en Barcelona (Sala Sidecar), el 28 de noviembre en Madrid (La Boite), el 29 de noviembre en Valencia (Loco Club, con descuento Black Friday) y el 30 de noviembre en Zaragoza (Las Armas). Las entradas para los poseedores del abono al Vida Festival 2018 tendrán un precio especial de 10€.