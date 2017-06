10 joyas perdidas en el cartel de Vida Festival

Hoy, 29 de junio, da comienzo –con sus abonos agotados y pocas entradas de día por vender– una nueva edición de Vida Festival, un evento caracterizado por su cartel diverso y abarcable, en un entorno natural muy especial. Este año, además, el festival refuerza decididamente la jornada inaugural de hoy, jueves, con la presencia de un cabeza de cartel tan potente como Phoenix.

Entre la generosa presencia de bandas de un cartel en el que sobresalen la primera visita a nuestro país de Fleet Foxes en muchos años y los siempre imperdibles The Flaming Lips –además de Devendra Banhart, La Casa Azul, Warpaint, Real Estate, Dr. Dog, Los Punsetes, Las Bistecs…–, hemos querido señalar a 10 bandas y artistas mucho menos conocidos que, sin embargo, pueden ofrecer gratas sorpresas a los visitantes a La Masía d’en Cabanyes este fin de semana.

Favx

Este trío madrileño derrocha imagen y actitud pitchfork-like por todos sus poros. Para situar su rock angular y singular podríamos citar a Pissed Jeans, Fucked Up o The Jesus Lizard… solo que eso sería obviar que, como ellos mismos cantan, han nacido en los 90 y eso tiene un plus de energía y efervescencia que reflejan en temas mitad esquivos y mitad adictivos como ‘Flowers of the West’.

Gabriella Cohen

El magnetismo de la voz perezosa de esta mujer originaria de Brisbane, a la que presentamos a finales de 2016, es la seña de identidad que imprime en su debut, ‘Full Closure and No Details’. También los ecos de Shangri-La’s y Velvet Underground y su sentido del humor juguetón. Y, por supuesto, canciones tan magnéticas como ‘I Don’t Wanna Feel Alive’ y ‘Sever The Walls’. Promete ser una de las grandes sorpresas del festival para muchos. ¿La próxima Courtney Barnett, quizá? Nos conformamos con revivir el candor de las primeras Vivian Girls.

Intana

Este aún joven proyecto liderado por la voz y las composiciones de Núria Moliner posee un innegable y entrañable sabor a Americana ya canten en inglés o en catalán, gracias al pedal steel de Guillem Callejón y la delicada base de Jordi Mestres y Ricard Parera. Acaban de publicar su primer single en Satélite K, comandado por una ‘What If’ de genuino ambiente blues, que hace pensar en Jolie Holland, pero con una pátina contemporánea que, por qué no, puede enganchar incluso a fans de ‘Ultraviolence’ de Lana del Rey.

Marem Ladson

Mont Ventoux, sello que acoge proyectos como Alondra Bentley, AMA, Elle Belga o Nine Stories, ha fichado el que ya parece uno de los mayores talentos potenciales del pop rock nacional. Con solo 19 años, Marem Ladson proyecta una madurez y una elegancia inusitadas en su hasta ahora único single, ‘All My Storms’, pop de inspiración soul que hace pensar en la factoría Space Bombs de Matthew E. White.

My Expensive Awareness

Lo de estos cinco maños es algo casi heróico: asimilar influencias tan variopintas como el stoner rock, la psicodelia, el garaje o el reggae y tamizarlos para alcanzar al público contemporáneo. De momento y por suerte, My Expensive Awareness persisten y, con sus dos álbumes –el último, ‘Going Nowhere’, con pocos meses de vida–, están logrando captar a un público cada vez mayor y más heterogéneo. Cualquiera que goce con los primeros Tame Impala, King Tuff o The Black Angels, que no se los pierda.

Parcels

La recomendación del concierto de esta banda australiana afincada en Berlín ya estaba asegurada, gracias al elegante funk pop de sus primeros singles, que los hacían de lo más sugerentes. Sin embargo, hay que reconocer que ha sido un sorprendente plus descubrir que su nuevo single viene bajo el auspicio en la producción de unos gigantes como Daft Punk. Posiblemente, en la próxima ocasión que vengan a un festival en nuestro país ya no podamos etiquetarles como “joya perdida”, precisamente.

Pavvla

Es un gustazo observar cómo, pocos meses después de lanzar su álbum de debut ‘Creatures’, los streamings de buena parte de sus canciones se contabilizan por cientos de miles. ‘Winter’ incluso se aproxima ya a los 400.000. La jovencísima Paula Jornet ha logrado que su pop delicado, a medio camino de lo acústico y lo sofisticado, se proyecte de forma internacional y hacia el futuro. Además, la interpretación de temas como ‘HOME’, ‘GUNS’ o ‘Planets and Stars’ en el Escenario El Baixell, en medio del bosque, promete ser mágica.

Shame

Este imberbe combo viene a perpetuar esa tradición británica post-punk que en otros tiempos representaron The Fall, Gang of Four o, más próximos en el tiempo, Eagulls. Shame acaban de firmar un contrato discográfico con el sello norteamericano Dead Oceans (Slowdive, Destroyer, A Place To Bury Strangers…), que ha publicado su nuevo single ‘Visa Vulture’, en el que dedican su incisiva pluma a dar lo suyo a Theresa May y su política exterior (aunque suene dulce).

Warhaus

Maarten Devoldere había liderado a la banda Balthazar durante más de una década hasta que, hace un par de temporadas, decidió dejar atrás lo conseguido y empezar de nuevo en Warhaus. Se trata de un proyecto musicalmente muy distinto al que sostenía la banda belga, entregado a un rock sinuoso, enraizado en el swing, el jazz y con toques de chanson. Presentará las canciones de su primer disco, ‘We Fucked A Flame Into Being’ (2016), y alguna que acaba de estrenar como ‘Love’s a Stranger’, más luminosa que el resto de su repertorio.

Zulu Zulu

Tal y como vienen demostrando sobre los escenarios de todo el país, a poco que cuenten con algo de fortuna el directo de este trío mallorquín será, muy probablemente, uno de los más sugerentes e impactantes que puedan verse en La Masia d’en Cabanyes. Enfundados en máscaras que amplifican su propuesta escénica, el suyo es un rock que toma lo que precisa de la tradición africana para convertir sus shows en auténticos rituales. Presentan su reciente debut, ‘Defensa Zebra’.