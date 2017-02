Devendra Banhart, Chico y Chica, Las Bistecs, John Talabot, Los Punsetes… cierran el cartel de Vida Festival 2017

Sabíamos que la cuarta edición del Vida Festival, que tendrá lugar en Vilanova y la Geltrú del 29 al 2 de julio, contaría con la presencia de nombres de la música tan destacados como Fleet Foxes, Phoenix o The Flaming Lips, así como La Casa Azul, entre otros. Hoy, el festival cierra su cartel de este año sumando nuevos nombres, algunos de ellos muy apetecibles.

En primer lugar encontramos a Devendra Banhart, icono del nuevo folk americano, aunque desde hace tiempo pendiente de otros sonidos, como demuestra en su recomendable último disco, ‘Ape in Pink Marble’, publicado el año pasado. Destaca también la presencia de Chico y Chica, que presenta ‘Notario’, y Las Bistecs, a las que acabamos de ver presentando su “electrodisgusting” en la tele.

El resto de confirmaciones son Alien Tango, Anímic, Bigott, Elena Setién Favx, Fumaça Preta, Gener, Jagwar Ma, John Talabot (Dj set), Kelly Kapowsky, King Cayman, La Iaia, Les Sueques, Lídia Damunt, Los Punsetes, Mishima, My Expansive Awareness, Pau Vallvé, Pavvla, Senior i El Cor Lomax, Rusos Blancos, The Magician, The Secret Society, Tórtel, Tversky, Warhaus y Zulu Zulu.

En nota de prensa, Vida defiende que el festival “volverá a ser un clamor a la buena música, a la posibilidad de disfrutar de los mejores artistas del momento en unas condiciones inmejorables de sonido y comodidad en cuanto al servicio y por el entorno magnífico que nos ofrece la Masía d’en Cabanyes”.