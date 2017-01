Pavvla / Creatures

¿Cómo ha llegado Pavvla, una joven de apenas 20 años de Sant Cugat, Barcelona, a publicar un debut llamado ‘Creatures’ que ha despertado el interés de medios de comunicación y miles de personas no sólo de nuestro país sino también de Reino Unido? Varios hechos -algunos fortuitos, otros no tanto- han ido teniendo lugar hasta llegar hasta esta edición en Luup Records. La joven Paula Jornet es conocida por el que ha sido su papel, durante 7 años, en una telenovela de la TV3, ‘La Riera’. Aunque en ningún momento se ha querido plantear este disco como el lanzamiento del disco de su personaje en la serie, lo cierto es que ella misma reconocía en Indiespot que gracias al dinero ganado pudo viajar a Reino Unido para formarse cuando en Cataluña no tenía ninguna posibilidad o incluso donde se la ha criticado por no cantar en catalán. “He tenido que marcharme del país para creerme que soy música. En casa no tenemos escuelas y universidades de música como las que hay en Inglaterra. Si me hubiera quedado estoy segura de que no hubiera podido apostar tanto por mi proyecto”, decía en La Vanguardia.

Aunque siempre había escuchado música británica y había escrito sus canciones, sin decírselo a nadie, desde los 15 años, es fácil concluir que su estancia en Brighton y su asistencia a la escuela BIMM de la ciudad, marcaron su desarrollo como artista. Allí no solo pudo perfeccionarse sino que seguramente terminó de impregnarse de las novedades del pop actual. Aunque hace solo unos meses se definiera en Shook Down básicamente como “una chica más que escribe canciones y toca la guitarra en su habitación”, es su escucha obsesionada, como reconoce abiertamente, de Daughter y James Blake, lo que ha marcado y hace sonar diferentes sus producciones. Porque sí, sus líneas de guitarra y su voz pueden recordar a la primera Russian Red, la de ‘Cigarettes’, y de hecho el tabaco suele aparecer en sus letras, pero es el humo aportado por los sintetizadores lo que aporta densidad a sus ambientaciones y más invierno aún a sus melodías.

No puede pasarse por alto un tercer factor. Hay cierta querencia por el jazz en sus interpretaciones vocales, y eso bien podría tener algo que ver con el hecho de que su padre sea Josep Lluís Jornet “Pantxulo”, un compositor de jazz que por supuesto ha inculcado voluntaria o involuntariamente el amor por la música en Paula desde que es muy pequeña. Por mucho que ella diga que “siempre ha cantado mal”, es difícil creérselo cuando su voz es de lo mejor de un proyecto que, por lo demás, efectivamente sería simplemente como unir las acústicas de Torres, Suzanne Vega o Lou Rhodes a las producciones de James Blake, Lamb o los Goldfrapp más fantasmagóricos.

Palabras como “fantasmagórico” o “invierno” han de ser frecuentes para describir la música de Pavvla. Aunque su CD no incluye más créditos que la mención al productor Aleix Iglesias (ni el nombre real de ella viene, aunque sí todas las letras y un texto escrito por Pavvla), las percusiones y efectos sintéticos no pueden evocar más a la bruma, como si un nubarrón gris y gigantesco hubiera sobrevolado perennemente la habitación de Brighton en la que compuso la mayoría de estas canciones. Y esto va además unido a unas letras que van bastante cargadas de pesimismo. Tenemos la combativa ‘Guns’, en la que se proclama que la muerte nunca nos alcanzará (“They point guns at us / that’s what makes me laugh / Death is just a silly dream / it won’t ever happen to us”). Pero la mayoría parece hacer referencia a una relación personal echada a perder.

‘Young’, dedicada a sus amigos de bachillerato, propone anclarse en el pasado porque “el presente ya no tiene buen aspecto”. Definitivamente su canción estrella vive en los recuerdos cuando concluye en pretérito perfecto “pensamos que podríamos cambiar el color del cielo cuando éramos jóvenes”. ‘Winter’ -sí, incluso hay una composición así llamada- es otro recuerdo de alguien que ya se ha olvidado de ti, ‘For a Long Time’ es un retrato de una relación que iba a durar para siempre pero no y ‘This Is Not a Movie’, desde su mismo título pero también en su propio desarrollo, indica que en la vida real “no hay guión ni final feliz”.

Pese a algún momento de confianza en sí misma (‘Should Have Known Better’), Pavvla parece concluir que no puede vivir sin dolor y a partir de ahí ha dado cuerpo a un disco sombrío y coherente. “Sé que soy mi peor enemiga” es una de las frases de la final ‘Home’, en la que indica “mi casa no está bien, pero es un hogar para mí, no me siento viva, pero no temo nada y odio no sentir nada”. Pavvla es muy joven aún, pero tanto en sus textos como en sus estructuras (‘Skin’ podría ser un precioso acústico de Feist o una superproducción de London Grammar pero rehúsa convertirse tanto en lo uno como en lo otro) son muy prometedores. No sorprende que tantas playlists británicas estén apostando por ella (esta tiene 250.000 followers) y que Londres sea la ciudad donde más escuchas recibe. Ya sabéis que allí no esperan a que un artista tenga 10 canciones perfectas para crear hype.

Calificación: 7,4/10

Lo mejor: ‘Young’, ‘Skin’, ‘Guns’, ‘Winter’

Te gustará si te gustan: London Grammar, Daughter, Psapp

Escúchalo: Spotify