CANADA: “Estar nominados a un Grammy ya es el premio”

Esta semana se han conocido las nominaciones a los Grammy y entre las grandes sorpresas que han dejado está la nominación para la productora catalana CANADA por el vídeo de ‘Up All Night’ de Beck. En CANADA ya habían estado nominados por ejemplo a un MTV Video Music Award por ‘The Less I Know the Better’ de Tame Impala, pero un Grammy son asuntos mayores. JENESAISPOP ha querido compartir un rato telefónico con Laura Serra Estorch, productora del vídeo, y con Alba Barneda, directora de producción de CANADA, para hablar sobre esta nominación, la sorpresa que ha supuesto para CANADA y también sobre algunos entresijos de la grabación del vídeo de ‘Up All Night’. Ojo, la contribución de Beck fue mínima pero fundamental.

Vaya notición la nominación a los Grammy, ¿no?

Laura Serra Estorch: Es una gran noticia. Además, no te presentas, seleccionan ellos, así que es más sorpresa. Supongo que están al tanto de lo que hay en el mercado y deciden. El año pasado también nos nominaron a los MTV Video Music Awards y lo mismo, tampoco lo enviamos. En los premios de Londres [Nde: MTV Europe Music Awards] sí los envías.

¿Cómo os enterasteis de la nominación? ¿Os ha mandado los Grammy alguna nota, os dijo alguien algo…?

LSE: Yo me enteré por Alba.

Alba Barneda: Yo estaba en la oficina y vino Nico [Méndez], el director, con el móvil a enseñarme que salimos en las nominaciones. Con MTV pasó lo mismo, no te avisan, lo miras tú y de repente ves tu nombre ahí.

LSE: Nosotros nos enteramos como cualquier otra persona, mirando las nominaciones.

¿Lo celebrareis de alguna manera?

AB: Esperamos celebrarlo ahí [ríen ambas]. Buscaremos un restaurante guay en Nueva York y celebraremos.

¿Os han invitado los Grammy ya a los premios?

AB: No tenemos noticias suyas todavía. Supongo que las tendremos y si no… Como estos premios son de música, los de vídeo suelen ser lo último, y más si somos unos españolitos que nadie conoce [ríe]. La organización de MTV sí nos escribió. A ver qué pasa con los Grammy. Acaba de salir la noticia y todavía no tenemos noticias oficiales de los premios. Si reclamamos una entrada supongo que nos la darán.

LSE: Las discográficas supongo tienen más relación con esta gente y a través de ellos esperamos que nos llegue.

¿Si recibís una invitación, ¿quién irá? Porque todo el equipo de CANADA no creo, ¿no?

LSE: Será complicado. En los de Londres sí fuimos unos cuantos, no todo el equipo, pero sí unas 30 personas.

AB: Los EMA son como una cita anual para nosotros, cuando vamos nos gusta liarla un poco, y esta vez fuimos muchos, éramos la productora con más gente porque para nosotros es un día importante, hacemos la excursión a Londres y celebramos con la gente de la oficina.

LSE: En este caso supongo que iremos directores y productores, Nico, Óscar [Romagosa], Alba y yo.

Si ganáis, ¿saldréis vosotros a recoger el premio o saldrá Beck?

AB: Como estas cosas son cosas normalmente más dirigidas a los artistas… Nosotros haremos lo que nos digan.

LSE: Si Beck quiere salir no seremos nosotros quienes le digamos que no.

AB: Aunque en este caso se premia el vídeo, normalmente los protagonistas en estos premios son los músicos, los Grammy no son un festival como el de Londres, que es de vídeos, se habla de productoras… Es más premio de música. Pero haremos lo que nos digan.

LSE: Está claro que si ganamos y podemos salir, saldremos todos.

Cuando ‘Bad Blood’ ganó el Grammy a Mejor vídeo, no salió Taylor Swift, sino el productor, Rob Mohrhoff. Además, el premio se emitió en el pre-show.

LSE: Todos tenemos la sensación de que la nominación es el premio. Habernos colado en un festival nominados entre artistas como Jay-Z o Kendrick Lamar, que son los que están nominados en todas las categorías… Luego ves que tú estás nominado con Beck, que es un artista brillante, pero igual no es lo que escucha la juventud hoy en día.

Bueno, Beck ganó el Grammy a Disco del año en 2015. Parece que a los premios les gusta Beck.

AB: Justo ayer mirábamos las visualizaciones de los vídeos en Youtube y vimos que los otros nominados tienen millones y millones y el de Beck no llega ni a los 3 millones. Cuando ves eso te das cuenta de que la nominación es el premio.

¿Cómo fue la colaboración entre CANADA y Beck? ¿Os dio el artista libertad absoluta para hacer lo que quisierais en el vídeo?

LSE: Fue bastante permisivo y nos dio mucha libertad en la creación. La idea es estrictamente de CANADA, él después opinó sobre los protagonistas, si tenían que ser así o asá, pero el tío no intervino mucho, confió mucho.

AB: Sí aportó cosas significativas. Por ejemplo, el vídeo se pensó en principio para que el chico salvara a la chica y Beck dijo “¿y si lo cambiamos?”, y el cambio hizo que el vídeo fuera mejor. Nico, el director, no lo había pensado. Al equipo de Beck le gustó la idea pero luego hicieron pequeñas aportaciones para mejorarlo.

LSE: Beck siempre ha tenido palabras bonitas para el vídeo, para nosotros y para todo el proceso. Con lo que fue más exquisito fue con la mezcla de sonido del vídeo. A los artistas, que son músicos, digamos, músicos de verdad, no les mola que, cuando haces un vídeo con banda de sonidos y hay una canción encima, por ejemplo unos pasos se crucen con una guitarra de la canción que es crucial. La discográfica ya nos dijo que Beck, cuando los vídeos tienen muchos efectos de sonido, es más reticente, y de hecho nos hizo cambiar algunas cosas, pero mas allá de eso fue todo bastante anecdótico.

¿Con qué artista os gustaría colaborar?

LSE: Justin Bieber [ríe].

Ah, muy bien.

LSE: ¡Es broma! [ríen ambas]

Bueno, sería curioso.

AB: Beyoncé estaría guay, y siempre hay un nombre que suena mucho, Arcade Fire.

Ahora que estáis nominados, ¿cómo veis que últimamente se diga que los Grammy no valen nada?

AB: Ahora que estamos nominados diremos que son la hostia [ríen ambas]. Es broma. Para un director, estar nominado a los Grammy a nivel de videoclip es lo mayor a lo que puedes optar. Los MTV están muy bien pero un Grammy es el mayor reconocimiento para un director. Los premios MTV fueron muy chulos pero un Grammy… son como los Oscar.