¿Ha muerto el rock’n’roll?

Han empezado a salir las listas con lo mejor del año y si hay algo en común a todas ellas, es el poco rock’n’roll que está apareciendo sobre todo en los primeros puestos, como se ha venido observando desde hace unos años. Por supuesto hay excepciones y guitarras eléctricas en los discos de St Vincent o LCD Soundsystem, pero cada vez parece más asumido que la música urbana es el nuevo pop.

En nuestro nuevo artículo auspiciado por Jägermusic, preguntamos a algunos artistas ajenos al rock’n’roll, bien porque se dedican a la música urbana, al synth pop, a la electrónica o al dream pop, qué opinan al respecto, si continúan escuchando rock’n’roll, si creen que la gente joven ya solo escucha urban o si el rock’n’roll volverá. Responden Javiera Mena, quien acaba de editar el single ‘Dentro de ti‘; One Path, autor de varias mixtapes de éxito -solo este año ha publicado ‘Guinda’ y ‘Milagro’ con RecycledJ, entre otras colaboraciones y pistas sueltas como la reciente ‘Colores’-; Pimp Flaco, autor de una de las canciones del año, ‘<3', y recientemente de '23'; Ganges, grupo de dream pop responsable recientemente de la maravillosa 'Classic Lover Covers‘; MueveloReina, que este año han editado varios temas ultra pegajosos como ‘Voy’, ‘Paradiso’ o ‘I Want It All’; Ed Is Dead, que acaba de sacar un disco conceptual sobre las diez cosas que haría en sus últimas 48 horas de vida; y Lowlight, que triunfan en las plataformas de streaming con un EP en el que colaboran Bad Gyal y John Grvy, además de Brigitte Laverne y el mencionado One Path. Pronto habrá una segunda parte de este artículo: rockeros y artistas veteranos hablando sobre música urbana.

Javiera Mena

Todo el mundo te identifica como artista de synth-pop, ¿pero alguna vez has sido rockera?

¡Sí! Fui muy rockera pero siempre más experimental. Soy muy fan de Sonic Youth y Pixies y siempre lo seré. De adolescente escuchaba obsesivamente Smashing Pumpkins y muchas bandas con guitarra, incluso a Red Hot Chili Peppers. Claro, ahora, analizando, me doy cuenta de que el rock estuvo muy presente pero siempre había muchos efectos, sintes y elementos que lo hacían diferente, como una evolución del rock tradicional.

“Nuestros oídos se están acostumbrando a una cantidad infinita de timbres que suenan en la música, pero creo que eso no significa que dejemos de sentir con el rock”

Ahora mismo, ¿hay algún artista entre tus favoritos que sea solo de bajo-batería-guitarra?

¡Sí! Savages, las vi en vivo y me conecté mucho con su show, tanto que hice fila para conocerlas.

Lo seguro es que hace tiempo que no salen grupos de rock de éxito brutal al modo de los Strokes, ¿crees que volverán a emerger?

No lo sé, pero la historia es cíclica, admiro mucho a las bandas que se las arreglan con los elementos del rock y hacen algo auténtico, esa energía de una persona dándole a la guitarra y ensamblando con sus colegas es preciosa, es como un cuarteto de cuerdas, cada uno es necesario pues arman con poco grandes obras. Hoy cada vez es más difícil llamar la atención así, pues nuestros oídos se están acostumbrando a una cantidad infinita de timbres que suenan en la música, pero creo que eso no significa que dejemos de sentir con el rock.

One Path



¿Últimamente has escuchado algún grupo nuevo de punk o rock que te haya gustado o crees que el género no vive precisamente su mejor momento de creatividad o popularidad?

No he escuchado nada nuevo, pero tampoco tengo mucho tiempo para diggear en general. Aunque a juzgar por las listas (que sí que escucho), creo que la música urbana está en un momento mucho mejor que el rock.

“La música urbana está en un momento mucho mejor que el rock”

¿Tienes la percepción de que la gente joven ahora mismo prefiera oír más bien música urbana, hip-hop, etc, o nuevas músicas o electrónica o no necesariamente?

Me da la impresión de que la mayor parte de la gente no busca música activamente, sino que entra en las trends del momento y simplemente escucha aquello que es más viral o “relevante” dentro de su entorno, y en ese sentido, está claro lo que comentaba en la pregunta anterior: los sonidos urbanos y electrónicos tienen casi toda la atención del público.

¿Crees que es cuestión de tiempo que un grupo de rock clásico en la onda de The Strokes vuelva a petar y a encabezar festivales o cada vez veremos más solistas, más DJ’s, propuestas más variadas?

No es una cuestión de bandas vs solistas, sino algo comercial, son solo modas. Quien consigue llamar la atención en cada momento, se lleva la primera plana. Desconozco la actualidad del género como para aventurarme a decir que no hay discos de rock novedosos (y seguro que los hay), pero me da la impresión de que no hay ningún grupo que esté creciendo con perspectivas de ocupar ese lugar. En cualquier caso, en España a nivel de festivales, la mayoría sigue apostando en gran medida por grupos más “tradicionales”, aunque quizá no tanto de “rock clásico”, que por aquellos que más veo en las listas de éxitos internacionales. Nuestro ecosistema es distinto, aunque en cierto modo esté cambiando.

Pimp Flaco

¿Últimamente has escuchado algún grupo nuevo de punk o rock que te haya gustado?

He escuchado muchos y descubierto también, pero está claro que no es como hace 30 años que el sueño de cualquier chaval era ser el guitarrista de una banda o Freddie Mercury.

¿Tienes la percepción de que la gente joven ahora mismo prefiere oír más bien música urbana, hip-hop, etc?

Sí. La gente quiere sentirse identificada con lo que escucha. Una canción te flipa cuando la letra parece que la han escrito para ti, y la música urbana es lo que más se acerca al día a día de los chavales, por eso la música urbana o trap o rap o como quieras llamarlo suena mucho más que el rock por ejemplo.

“La música urbana es lo que más se acerca al día a día de los chavales”

¿Crees que es cuestión de tiempo que un grupo de rock clásico en la onda de The Strokes vuelva a petar?

Sí, claro, todo vuelve menos el dinero que hay que ir a buscarlo. Y yo haré todo lo posible por que vuelva.

Ganges



¿Últimamente habéis escuchado algún grupo nuevo de punk o rock que os haya gustado?

¡La verdad es que escuchamos música de todo tipo! De rock últimamente hemos descubierto a FAVX, con los que coincidimos en el Primavera Club y coincidiremos en el SXSW. Aunque es cierto que parece que los sonidos pop de los 80 están viviendo una segunda juventud, el resurgir del garage con grupos como Hinds o The Parrots está manteniendo al rock bastante vivo.

“Aunque la industria ha cambiado completamente, la escena musical sigue siendo una maravilla, y probablemente sea más transversal en cuanto a estilos que nunca”

¿Creéis que la gente joven ahora mismo prefiere oír más bien música urbana, hip-hop, etc?

La música mainstream es la que es, no hay más que mirar las listas de éxitos en Spotify. La música que escuchas forma parte de tu imagen, de algún modo es una marca más, y como tal es muy susceptible a las tendencias, así que ahora lo que se escucha de forma masiva son los estilos que mencionáis. De todas maneras, aunque la industria ha cambiado completamente, la escena musical sigue siendo una maravilla, y probablemente sea más transversal en cuanto a estilos que nunca. No nos cansamos de descubrir grupazos de todo tipo, y el boom de los festivales está dando nuevas oportunidades a estilos diferentes.

¿Creéis que volverá a arrasar un grupo de rock clásico?

¡Seguro que es cuestión de tiempo! Las modas van y vienen y hay mucha gente haciendo música muy buena. Personalmente, a nosotros nos encantaría ver propuestas variadas, pero todo depende de la gente que muevas, y los DJ mueven masas.

Joaco (MuéveloReina)

¿Algún grupo nuevo de punk o rock que os haya gustado?

A mí el rock y el punk me mueven mucho. Hacemos algo de eso con otro proyecto que tengo, Malachi Estéreo, la mejor boyband del barrio del Carmelo. Soy muy de clásicos como The Clash, Rage Against, The Doors o Sumo. Últimamente escucho pocos grupos en concreto pero algún temazo que otro siempre cae. Por poner algún ejemplo ‘Un Atasco’ de La Plata, ‘What Are You Afraid of?‘ de The Family Rain y ‘Out of the Back’ de Royal Blood.

“Generalizando un poco, la mayoría de jóvenes en este país escucha todo lo que suene pop, electrónico o latino”

¿Crees que la gente joven ahora mismo prefiere oír más bien música urbana?

Generalizando un poco, la mayoría de jóvenes en este país escucha todo lo que suene pop, electrónico o latino. Es cierto que el público más rockero ha envejecido un poco pero siguen llenando festivales. Lo interesante que está sucediendo es el crecimiento que está teniendo la música urbana donde cada día aparecen nuevos artistas y existe un público cada vez mas numeroso.

¿Creéis que volverá a arrasar un grupo de rock clásico?

El rock siempre ha encontrado la manera de sobrevivir y hacerse con la gente joven, así que no me sorprendería que vuelva a petar en algún momento. A las corrientes musicales les pasa un poco como a la moda, que son cíclicas. Muchos chavales que han nacido con sus padres escuchando a los Strokes en el coche tendrán 16 años algún día y querrán tocar la guitarra y ser unas estrellas del rock. Pienso que la música en directo en su totalidad siempre tendrá algo que los ceros y unos nunca te podrán dar y viceversa. El rock en particular es salvaje, puede transmitir cualquier emoción, te hace tocar tierra y te vuelve loco.

Karma (MuéveloReina)

“El cambio, la innovación, el giro, la experimentación se está dando en estos estilos urbanos: fusiones de electrónica con soul o funky, o de repente un rap que se vuelve kinky, o poetas en el trap”

¿Algún grupo nuevo de punk o rock que os haya gustado?

Yo también tuve una fase de punk y rock, ahora la verdad es que hace tiempo que no escucho, pero últimamente de este estilo me encanta La Plata, cualquiera de sus temas. Otros con los que también me he deleitado con lo último que han sacado son Mujeres o unas chicas que me han encantado: Las Odio (el nombre de la banda me tiene ganadísima, y la acidez de sus letras -del género en cuestión que siempre suele llevar el puntito cabroncete con crítica divertida-). Bueno y El Último Vecino que llevo siendo fan desde aquel primer sueño terrible…

¿Crees que la gente joven ahora mismo prefiere oír más bien música urbana?

Necesitaría moverme un poco más por el ambiente underground del punk y del rock como antaño para poder hablar con conocimiento de causa. Además, ahora los medios de comunicación de lo que más se hacen eco es de estos estilos más urbanos, por eso es difícil enterarse si no te preocupas de ver cómo avanza y cómo llegan a la peña estos estilos musicales más tradicionales como el rock o el punk.

También creo que el cambio, la innovación, el giro, la experimentación se está dando en estos estilos urbanos: fusiones de electrónica con soul o funky, o de repente un rap que se vuelve kinky, o poetas en el trap… en fin, hay una serie de mestizajes que tal vez en géneros más puros y tradicionales como el punk y el rock no se dan. Y por esto tal vez, tanto los medios como las nuevas generaciones, tienen puesto el ojo en estos géneros más urbanos y transgresores. Hace falta frescura, y según qué estilos, están más cerrados a la tradición y menos abiertos a la ruptura, a la innovación, al prueba error…

“Tenemos que ser menos puretas, y abrirnos más a los sonidos juveniles frescos electrónicos y espontáneos de la actualidad”

¿Creéis que volverá a arrasar un grupo de rock clásico como los Strokes?

Jamás he escuchado a los Strokes a no ser que me los pusieran en un Apolo2 o en la sala de arriba del Jamboree. Ojalá que dejen de encabezar festivales. Creo que es importante para que la escena musical crezca, que salgamos del “más vale malo conocido que bueno por conocer”. Que con esto no quiero decir que lo que nos gustó no sea bueno, sino que tenemos que ser menos puretas los que ya estamos en fase pureta, y abrirnos más a los sonidos juveniles frescos electrónicos y espontáneos de la actualidad.

Yo creo que los festivales esto ya lo están digiriendo, obviamente al final, el público de los festivales sigue siendo predominantemente pureta (porque la pela es la pela), pero poco a poco… el tiempo nos va poniendo a todos en nuestro lugar. Y con los nuevos artistas esto pasará… ¡o no! Porque esta nueva ola de géneros musicales nuevos, es la inmediatez del consumo y olvido. Es probable que los Strokes sigan encabezando carteles porque los nuevos grupos, los solistas, los djs, no se consolidan por el tipo de consumo… tal vez el planteamiento de los festivales debería adaptarse también a este tipo de consumo musical: hoy sacas un tema y pasado mañana ya quieren otro. ¿Cómo aplicarlo a un festival? Menos cabezas de cartel, más diversidad, más espacios pero más pequeños, píldoras en formato showcases… No sé, reflexiones.

Ed Is Dead



¿Te gusta algún disco actual de punk, rock o género más o menos próximo, crees que ya pasó su momento y la gente joven ahora mismo está a otras cosas? ¿Crees que volverá?

“Sí, me gustan muchos discos actuales de rock… y para nada creo que pasó su momento. Sí que creo que la gente confunde muy habitualmente industria musical con música de verdad, así que claro está que no vais a ver a ninguno de estos grupos en las listas de 40, copadas de latin, urban, trap y dance y demás mandangas… y si bien hay cosas que me gustan como el último de Queens of The Stoned Age, ‘Villains’ que son propuestas “stoner rock” de bandas ya consagradas, hay revisiones de estilo que me parecen increíbles como el último disco de IGORRR, ‘Savage Sinusoid’, en el que el metal más cazurro se mezcla con el canto lírico o pinceladas electrónicas.

“La gran mayoría de la gente joven no “prefiere” oír nada, simplemente consumen y deciden entre las opciones que tienen más a mano sin ningún atisbo de espíritu crítico”

También creo que el término rock es taaaan amplio que ahora mismo despista más que ayuda. Incluye teóricamente cosas tan diferentes dentro del mainstream como pueden ser King Krule, Tame Impala, o Grizzly Bear”.

¿Alguna recomendación reciente?

Si me tengo que quedar con una sola me quedo con el single de Black Label Society, ‘All That Once Shined‘ que acaba de salir… ¡más rock no se puede ser!”.

¿Tienes la percepción de que la gente joven ahora mismo prefiere oír más bien música urbana, hip-hop, etc o nuevas músicas o electrónica o no necesariamente?

Creo que la industria musical se ha preocupado tanto de generar comida rápida en forma de canciones para “agradar” a la juventud y que consuman como bestias, que al final se han olvidado por completo de lo que representa la música en sí en la vida de las personas. Si es hiphop/latin/urban o techno creo que es intrascendente, creo que (afortunadamente no toda) pero la gran mayoría de la gente joven no “prefiere” oír nada, simplemente consumen y deciden entre las opciones que tienen más a mano sin ningún atisbo de espíritu crítico.

¿Crees que es cuestión de tiempo que un grupo de rock clásico en la onda de The Strokes vuelva a petar y a encabezar festivales o cada vez veremos más solistas, más DJ’s, propuestas más variadas?

Creo que cada vez se da más espacio a gente sin ningún tipo de talento, pero con una gran campaña y el trabajo de muchas personas brillantes detrás, quiero pensar que en algún punto, la gente se dará cuenta de toda esta farsa y demandará músicos y artistas de verdad, pero cuando eso suceda espero que quien lidere ese movimiento sea bastante mejor que The Strokes.

Lowlight



¿Habéis escuchado algo de punk y rock que os haya molado recientemente?

Los que más hemos escuchado han sido Hinds y The Parrots porque nos quedan muy cercanos. Aunque a nuestro parecer Yung Beef es más punk que muchos de los grupos punkies de la época. El género obviamente no está al nivel de popularidad que estaba hace décadas pero sigue teniendo un público bastante amplio, como puede verse en los festivales.

“Yung Beef es más punk que muchos de los grupos punkies de la época”

¿Crees que la gente joven ahora mismo prefiere oír más bien música urbana?

Sin duda. Kanye West ya dijo que el rap es el nuevo rock & roll y los raperos las nuevas estrellas del rock.

¿Crees que es cuestión de tiempo que un grupo de rock clásico en la onda de The Strokes vuelva a petar y a encabezar festivales o cada vez veremos más solistas, más DJ’s, propuestas más variadas?

Nunca se sabe, las modas son cíclicas y muchas veces se reciclan sonidos inesperados, pero no creemos que lleguen a alcanzar los mismos números de antaño.