La Canción del Día: ‘Feel It Still’ de Portugal. The Man pasará a la historia como el hit rock de 2017

La música urbana, el R&B, el hip hop, los ritmos latinos… son el nuevo pop. Es un hecho. Así las cosas, si para los artistas de pop es difícil situar una canción en listas, no digamos ya para los artistas de rock, como evidencia esta encuesta realizada precisamente hoy. Pero, afortunadamente, siempre hay excepciones. Como otros años ocurriera con ‘Lonely Boy’ de Black Keys o ‘Do I Wanna Know’ de Arctic Monkeys, este año la agraciada con tan aleatorio premio es ‘Feel It Still’, incluida en el disco que los norteamericanos Portugal. The Man publicaran la pasada primavera, ‘Woodstock’.

La canción, que cuenta en Spotify con nada menos que más de 227 millones de reproducciones –la siguiente más popular del grupo en la plataforma, ‘Purple Yellow Red and Blue’ cuenta con 29–, bate esta semana un récord: se ha convertido en la canción que más semanas ha estado en el número 1 de la lista de singles alternativos de Billboard. Bate las 19 semanas que estuvo ‘Madness’ de Muse en esa posición y es ya la canción más exitosa en los 29 años de historia de la lista. Pero ojo, su éxito no se circunscribe solo al panorama alternativo porque, aunque aún no ha sido top 1 del Billboard Hot 100 –llegó a ser nº 4–, tras 23 semanas en la lista esta semana se mantiene en el puesto 8, y subiendo.

Lo cierto es que no sorprende, porque es una canción muy atractiva. Basada sobre todo en un riff de bajo arraigado en el soul clásico –al que también remiten los cálidos arreglos de metales que se incorporan luego a la canción– que es de esos que pasan a la historia, ‘Feel It Still’ tiene el magnetismo de la sencillez y da protagonismo a su estupendo estribillo, con cierta reminiscencia beat, también de película de espías. La pátina contemporánea de su producción no corre a cargo, aunque lo parezca y también esté presente en otros números de ‘Woodstock’, a Danger Mouse sino al veterano John Hill (experimentado productor que ha trabajado con todo tipo de artistas, desde Jay Z, Santigold o M.I.A. a Christina Aguilera, Demi Lovato o Shakira) y a Asa Taccone, conocido por su labor en el grupo músico-cómico The Lonely Island.

‘Feel It Still’ cuenta también con un videoclip de gran potencia visual que se acerca a los 70 millones de visionados en Youtube. Protagonizado por John Gourley, compositor, cantante, guitarrista y líder de Portugal. The Man, presenta escenas bastante aleatorias en un cementerio de vehículos (gente enrrollándose en coches desguazados, señores de edad moviéndolo sobre sus motos clásicas, bailarines de popping) y fiestas en ambientes rurales. Muy al contrario, la letra de la canción, según explica el propio Gourley, está inspirada en su paternidad y en reflexiones algo confusas sobre cómo iba a educar a su hija Frances. Recientemente el grupo de Portland ofrecía una fantástica traslación al directo de la canción en la gala de los AMAs 2017, aumentando la formación con un coro gospel y arreglos de cuerda y viento en directo.