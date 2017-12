Cambio de tornas: Noel vende mucho menos que Liam en UK

‘Who Built the Moon?‘ de Noel Gallagher’s High Flying Bird es el nuevo número 1 de las listas británicas con unas 78.000 copias vendidas. De ellas 5.000 son puntos de streaming y 13.000 copias en vinilo. Las cifras son estupendas de no ser por dos cosas: 1) pese a salir con motivo del Black Friday, este es el disco “en solitario” de Noel que menos vende en su primera semana frente a las 122.500 unidades del debut y a las 89.000 copias del segundo, y 2) Liam Gallagher vendía mucho más de su disco ‘As You Were’ pese a haber sido editado en octubre y no en Black Friday.

Exactamente ‘As You Were‘ superaba las 103.000 unidades en sus primeros siete días, y además, casi dos meses después el disco de Liam resiste en el top 20. Sin duda el platino se acerca para el menor de los Gallagher, todo ello a pesar de que Noel ha tenido críticas mucho mejores, y muy merecidamente. Suponemos que el cariz tibiamente experimental de ‘Who Built the Moon?’ ha echado para atrás al público, que hasta ahora había preferido los discos de Noel frente a los de Beady Eye (el anterior grupo de Liam), por goleada.

En streaming, de momento también Liam gana. Sí, sus singles salieron mucho antes, pero parece poco probable que ‘Holy Mountain’ (4 millones) llegue a alcanzar las cifras de ‘Wall of Glass’ (18 millones) y ‘For What Is Worth’ (11 millones).