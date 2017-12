Paloma Faith / The Architect

Inspirada en Bob Dylan, Nina Simone y el Boss, Paloma Faith ha publicado su disco político, ‘The Architect’. La cantante británica defiende que los artistas pop de hoy tienen demasiado miedo a posicionarse políticamente y por tanto ha creado un disco en el que refleja su malestar por los problemas sociales y políticos en la actualidad, por suerte sin aburrirnos con referencias superfluas al Brexit y a Donald Trump, aunque de vez en cuando sí sucumbiendo a declaraciones hiperbólicas tipo “estamos en la tercera guerra mundial”.

‘The Architect’ no habla sobre ningún conflicto concreto, sino que más bien se dirige a ellos indirectamente a través de temas como la violencia, el patriarcado o los derechos humanos. El single principal del álbum, ‘Crybaby’, es un tema disco con mensaje claro, los hombres SÍ lloran, y que pese a ser muy bailable y pegadizo contiene un fondo de angustia que refleja perfectamente su mensaje. El mismo mensaje que se repite en ‘I’ll Be Gentle’ con John Legend, posiblemente la obra maestra del disco, una balada estilo Motown épica, con arreglos y coros góspel espectaculares, un poco navideña, en la que Faith sentencia: “un hombre de verdad deja que se le vea llorar”.

Faith invita a varias personalidades de la cultura en ‘The Architect’ para que le ayuden a expresar su mensaje de unión, paz y activismo, entre ellos al periodista Owen Jones y al actor Samuel L. Jackson, quien abre The Architect’ planteando directamente la tesis del álbum y clamando: “haz algo, di algo, cree en algo, pero sobre todo, sé consciente de que puedes cambiar las cosas”. Esta ambigüedad por tanto es ideal para que Faith integre en el álbum otros temas de autosuperación más personales como son ‘Guilty’, otra pieza Motown enorme; el exuberante y dramático tema titular y la otra maravilla disco del álbum, ‘Til I’m Done’.

A menudo ‘The Architect’ redunda en fórmulas viejas sin impresionar, como es el caso de varios temas hacia el final el álbum, como ‘Lost and Lonely’. Hay un bonus reivindincable, ‘Power to the Peaceful’, cuya producción remite a The Neptunes, y sobre todo la primera mitad del álbum está llena de buenas canciones, a destacar también ‘Kings and Queens’ y la dramática ‘Surrender’, otra gran canción con coros góspel. Un poco de tijera y a Faith le habría quedado un disco cercano a la perfección. En cualquier caso merece el número 1 en Reino Unido, y de los discos que se venderán como churros estas Navidades, sin duda es uno de los mejores.

Calificación: 7,7/10

Lo mejor: ‘The Architect’, ‘Crybaby’, ‘Guilty’, ‘I’ll Be Gentle’, ‘Surrender’, ‘Til I’m Done’

Te gustará si te gusta: Sam Smith, John Legend, Adele, Rebeca Ferguson, Duffy

Escúchalo: Spotify