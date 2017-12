’50 sombras de Grey’ y ‘Brokeback Mountain’, votadas entre las películas más aburridas de todos los tiempos

Coincidiendo con el estreno de una película que ha producido Samsung sobre una lavadora funcionando durante 66 minutos y a la que ha puesto música Michael Nyman, conocido sobre todo por la banda sonora de ‘El Piano’, la marca de telefonía ha realizado un estudio un tanto casero sobre las películas más aburridas de todos los tiempos.

En ella te sonreirás al encontrar algún blockbuster como ‘50 sombras de Grey‘, alguna película tan traída y tan llevada como ‘Showgirls’ o incluso una adaptación de nuestro país como ‘Vanilla Sky’ (¿de verdad alguien la recordaba?). Menos gracia te hará, probablemente, encontrar verdaderas obras maestras como ‘2001 Odisea en el espacio’ o películas que cambiaron el curso de la historia desde el punto de vista social como ‘Brokeback Mountain’. No falta, eso sí, y como era de prever, ‘El árbol de la vida‘. Casi sorprende la ausencia de ciertas cintas que suelen aparecer en este tipo de listados o han sido tan cuestionadas por el público, como ‘Gerry’, ‘Tropical Malady’ y ‘Holy Motors’.

¿Cómo se ha realizado este listado? Se ha consultado a un comité de críticos cinematográficos y luego se ha contrastado con 2.000 personas en Reino Unido. Suponemos que al voto de “aburrido” de estos corresponde el porcentaje recogido en el NME. No es el método más riguroso que se nos ocurre para publicar un listado de este alcance, pero ahí queda como curiosidad.

50 Shades of Grey (2015) – 34%

Blair Witch Project (1999) – 29%

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999) – 26%

Brokeback Mountain (2005) – 26%

Transformers (2007) – 24%

The Postman (1997) – 24%

The Artist (2011) – 21%

Australia (2008) – 20%

Vanilla Sky (2001) – 20%

Seven Years in Tibet (1997) – 19%

Batman and Robin (1997) – 19%

2001 A Space Odyssey (1968) – 18%

The Matrix Revolutions (2003) – 17%

Showgirls (1995) – 17%

Far and Away (1992) – 17%

The Tree of Life (2011) – 16%

Noah (2014) – 16%

Meet Joe Black (1998) – 16%

Lincoln (2012) – 16%

Cleopatra (1963) – 16%