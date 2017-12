La cabeza de Merrill Garbus de Tune-Yards canta en un microondas en el vídeo de ‘ABC 123’

Tune-Yards publican nuevo disco el 19 de enero, un ‘I can feel you creep into my private life’ del que ya hemos conocido el sencillo principal, ‘Look at Your Hands’, que a través de un ritmo disco expresa y una producción ochentera expresa en su letra una crítica al poder corrupto, con referencias a la industria del agua o a la figura de un padre que es un “hombre malicioso”.

En la línea de ‘Look at Your Hands’, el dúo formado por Merrill Garbus y Nate Brenner presenta un segundo single de este trabajo titulado ‘ABC 123’, que vuelve a servirse de una melodía algo tontorrona -casi como su título- para contarnos una historia más turbia que nos habla del deseo de gustar a la gente, de centralidad blanca, de “libertad natural” convertida en “humo” y de un feto “antes de ser contaminado” que “nos lleva a lo obsceno”.

El tema se presenta con un curioso vídeo dirigido por Dear Mr Quistgaard en el que vemos a Garbus y a Brenner y a varias perosnas más en un taller, donde la cabeza de Garbus interpreta el tema desde varios sitios imposibles, como en el centro de un tren de juguete o en el interior de un microondas.