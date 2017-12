Ready for the Weekend: Belle and Sebastian, Charli XCX, Burrito Panza, SOPHIE, Manic Street Preachers…

Semana extremadamente relajada de lanzamientos, la de este segundo viernes de diciembre. Sobre todo, cabe destacar el primero de la trilogía de EPs que publican Belle and Sebastian y el nuevo disco de versiones de Jim James de My Morning Jacket. Aunque en el panorama del hip hop y la música urban sí hay movimiento: el conjunto de Big Sean & Metro Boomin, el de nuevo de Juicy J y el nuevo EP de Pell, una de las grandes promesas del R&B contemporáneo yanqui.

Sin embargo, sí es una semana muy profusa en singles: nuevas canciones de Charli XCX (junto a Tove Lo y ALMA), Manic Street Preachers, Vega –single que estrenamos días atrás–, Haerts, Burrito Panza (grupo, recordemos, formado por miembros de Surfin Bichos y Mercromina), SOPHIE, Camila Cabello, Dellafuente, Sticky M.A. (miembro de Agorazein, la crew de C. Tangana), Jonathan Wilson, Tune-Yards, Eminem, Kyle Craft, Rhye, el debut de los interesantes Ambre para Subterfuge, Mr Hudson & Vic Mensa, The Wombats, Glen Hansard, SOHN, los interesantes MissDandy, The Neighbourhood, Rudimental, Nick J.D. Hodgson, Abraham Mateo & 50 Cent & Austin Mahone, Manu Chao, Miguel Poveda, G-Eazy & Charlie Puth, Aaron Carter, Le Youth & MNDR, Galantis y el as del grime Wiley.

En cuanto a las curiosidades del día, hay numerosos villancicos, como los de Ellie Goulding, Gaz Coombes (Supergrass) y LA Wise Man (FKA LA Priest), pero también una inesperada cantidad de remixes de temas de estrellas pop a cargo de productores de moda/interesantes: Rihanna presenta un EP de mixes bailables de ‘Consideration’, su tema con SZA, mientras que Taylor Swift se presenta filtrada por Bloodpop (Justin Bieber, Lady Gaga) y HAIM son vistas por Mura Masa. Además, Fifth Harmony versionan ‘Feels’ de Calvin Harris al piano, al igual que hacen Dua Lipa y Gallant con ‘Tears Dry On Their Own’ de Amy Winehouse. También destaca la llegada a streaming del single navideño que Thom Yorke lanzó en la era ‘Tomorrow’s Modern Boxes’, ‘YouWouldn’tLikeMeWhenI’mAngry’.