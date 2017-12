Rina Sawayama tiene “síndrome de Estocolmo cibernético” y un buen puñado de temas pop

Nacida hace 27 años en Niigata, Japón, en 1995 Rina Sawayama y su familia se mudaron a Londres por razones laborales. La cantante creció escuchando el pop de radiofórmula de finales de los 90 y principios de los 2000, y más tarde ingresó en la Universidad de Cambridge para estudiar ciencias políticas, psicología y sociología. Todo esto está en ‘Rina’, su mini debut publicado en octubre.

Sawayama emula en ‘Rina’ a Destiny’s Child, *N SYNC y Britney, pero lejos de hablar solo de amor, en sus canciones trata temas como la identidad y las nuevas tecnologías. En ‘Take Me As I Am’, que suena como una canción de 2001 producida por Max Martin, Sawayama combate el “status quo” del bullying que sufrió en la universidad por ser diferente, y en su mejor canción, ‘Cyber Stockholm Syndrom’, utiliza beats propios de Timbaland y Darkchild para contarnos que el amor lo prefiere “en la red”. Canta: “party on my phone, came here on my own”.

Aunque a menudo no se sabe hasta qué punto es homenaje y parodia una canción como ‘Tunnel Vision’ con Shamir, que busca “sonar igual de cursi que los duetos de Christina Aguilera y Ricky Martin o Beyoncé y Luther Vandross”, está claro que Sawayama ha encontrado una fórmula ideal entre el sonido “millennial” y el presente de 2017. ‘Rina’ es música para la era Spotify: indaga en el pasado con un solo clic y te hace una canción sobre ello. ¿Y he mencionado que es modelo? La chica promete.