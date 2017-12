“Ray” de ‘Girls’ protagoniza el nuevo vídeo de MGMT, ‘When You Die’: magia, odio a raudales y muerte

MGMT, autores de hitazos como ‘Time to Pretend’ y ‘Kids’ y de discos más psicodélicos y abstractos como ‘Congratulations’, vuelven el próximo mes de febrero con un nuevo álbum.

El pasado mes de octubre ofrecían ya ‘Little Dark Age’, una de vuestras canciones favoritas durante las últimas semanas, y ahora entregan un nuevo single llamado ‘When You Die’, que viene acompañado de un vídeo protagonizado por Alex Karpovsky, muy conocido en el mundo de la modernidad por haber interpretado a Ray en ‘Girls’, la serie de Lena Dunham que acababa este año.

En el vídeo Karpovsky es un mago que sufre un accidente sobre el escenario (el spoiler ya lo daba el título de la canción), lo que sirve al dúo y a los directores Mike Burakoff & Hallie Cooper-Novack para dar rienda suelta a toda su inspiración psicodélica estética y narrativa. Ese momento en que el actor vuelve a enfrentarse al escenario y aparece un personaje repitiendo la recurrente frase “voy a comerme tu corazón” es el más relacionado con una letra llena de odio, que dice “no soy tan majo / soy mezquino y malvado”, “que te jodan, me has oído bien” o “morirás y las palabras no servirán para nada”. La canción también se ha subido a las plataformas de streaming.