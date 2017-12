Portugal. The Man anuncian concierto en Barcelona

En 2017, Portugal ha sido “noticia” y no solo por el éxito de Salvador Sobral en Eurovisión o por la mudanza de Madonna al país luso. Portugal. The Man, que no son portugueses sino de Alaska, han dado con el hit alternativo del año gracias a una ‘Feel it Still’ que ha alcanzado grandes cotas de popularidad en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde ha hecho “crossover” hacia el difícil Billboard Hot 100, alcanzando el top 4.

‘Feel it Still’ es solo una de las buenas canciones que contiene ‘Woodstock’, que con la tontería es el octavo álbum de Portugal. The Man, por lo que su éxito es más sorprendente todavía. Y ahora este éxito llevará al cuarteto a España, concretamente a Barcelona, tal y como anuncia hoy Live Nation. El grupo presentará ‘Woodstock’ el próximo 15 de julio en la Sala Apolo de Barcelona. Las entradas salen a la venta el viernes 15 de diciembre a las 10 horas, a un precio de 28 euros + gastos.

Entre los varios éxitos al margen de ‘Feel it Still’ que cuenta Portugal. The Man se encuentran ‘Live in the Moment’, ‘Modern Jesus’, ‘So Young’ y ‘Purple Yellow Red and Blue’. El grupo, que vive en Portland, Oregón, publicó su primer disco en 2006 y a lo largo de su carrera ha explorado sonidos asociados al blues-rock y a la psicodelia americanos, pero está claro que ha sido su aproximación más popera a estos estilos en ‘Woodstock’ la que les ha dado con ‘Feel it Still’ el gran hit de su carrera.