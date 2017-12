C. Tangana y Dellafuente: “‘Mala mujer’ era una colaboración (de los dos)”

C. Tangana y Dellafuente, dos de los totems de la música urbana actual, presentaban una canción conjunta este miércoles en un evento organizado por Red Bull en los semi ostentosos salones del Palacio de Fernán Nuñez (1753), usado por la alta burguesía madrileña para su disfrute sobre todo durante el siglo XIX. ‘Guerrera’, de ritmo house, llega hoy a las plataformas de streaming. El miércoles tuvimos ocasión de hablar con ambos sobre este lanzamiento, la mención de ‘Mala mujer’, las diferencias y similitudes entre los dos, la industria musical o el exceso de lata en los directos de la música urban. Dellafuente, más tímido y callado pero a su vez bastante divertido, me agradece que para la grabación ponga el “modo avión”, porque “en todas las entrevistas suena el teléfono”. “No sabría qué hacer si me suena el teléfono mientras estoy grabando y se corta la grabación”, le respondo (una vez borré una entrevista íntegra). “Pues inventártelo, como hacen los otros”, asegura.



He visto una entrevista conjunta vuestra en This Is Underground, pero contad brevemente cómo os conocisteis y cómo ha evolucionado vuestra relación hasta llegar a esta colaboración.

C. Tangana: “Yo le conozco por la música, le escuché, me gustaba lo que hacía”.

Dellafuente: “Me mencionaste en un tema, y yo se lo agradecí”.

Obviamente, en ‘Mala mujer’. ¿Descubriste que estabas mencionado en Spotify o te lo pasó antes?

Dellafuente: “No sé si vi la versión final”.

C. Tangana: “La versión final donde te mencionaba yo creo que no”.

Dellafuente: “Lo que escuché fue el previo donde iba yo, porque era una colaboración ese tema. ¡Exclusiva para JENESAISPOP!”.

¿Y qué pasó para que al final no salieras?

Dellafuente: “No le gustó lo que le pasé. Hizo bien porque se me fue la olla un poco. Bueno, no se me fue la olla, pero me lo llevé demasiado a lo personal. Me podía haber metido en el remix, eso sí (risas)”.

(A C. Tangana) Fuiste bastante claro con que no te gustaba…

C. Tangana: “Llevamos mucho tiempo planeando qué es lo que vamos a hacer”.

Dellafuente: “Pasándonos temas”.

C. Tangana: “Y ‘Mala mujer’ fue una de las cosas que él tenía, pero ha tenido más. Y yo he tenido suyos. No es como “en ‘Mala mujer’ le dije que no”. Yo le he mandado versos que no ha terminado, y este nuevo de ‘Me muera’ era suyo entero y yo me he metido”.

Dellafuente: “‘Mala mujer’ triunfó porque me mencionó, es una cosa que nadie le quiere decir”.

¿Qué es ‘Me muera’?

C. Tangana: “El tema nuevo que se llama al final ‘Guerrera’.

Dellafuente: “Mi primera versión era ‘Me muera’. ‘Mala mujer’ triunfó porque me mencionó, es una cosa que nadie le quiere decir (risas).

¿Qué canción de Dellafuente se referencia en ‘Mala mujer’?

C. Tangana: “Estaba pensando en una cosa que me pasó en el club Marabú. Vi una chica bailando que me gusta mucho”.

En presente.

C. Tangana: “En presente, en pasado y en futuro. Físicamente muy espectacular. Y yo quería retratar esta historia, la primera vez, ese “¡guau!””.

Dellafuente: “¿Pero que qué canción era?”.

C. Tangana: “‘Los millones que no tengo'”.

Dellafuente: “Me vale, no lo sabía”.

C. Tangana: “O ‘Bailaora’. Me gusta pinchar uno de sus reggaetones”.

Dellafuente: “Bueno, pinchar… (risas)”.

C. Tangana: “Pincha otro y yo me pongo (risas)”.





Una de las cosas que más me gusta y diferencia a ‘Mala mujer’ es la querencia por lo latino, que es una de las cosas que os ha podido unir ahora, ¿no?

Dellafuente: “A mí me flipaba la versión mía, estaría guay sacarla algún día”.

¿De dónde salió ese piano tan de bolero o salsero? Porque Alizzz (co-productor) tampoco hace precisamente esa música…

C. Tangana: “Le estábamos dando mil vueltas al beat, al principio era un dancehall. Eran como unos acordes y el caminar era dancehall. Hubo un momento en que Alizzz se iluminó. También nos estábamos pasando mucha música latina, no solo reggaetón o salsa sino funk carioca. Tiene una cuica, que es una especie de zambomba brasileña que hace un sonido (lo imita) que no da ni notas. Es un arreglo de producción que no está en la música urbana. Hay muchas ideas detrás que al final han ido saliendo. En un momento determinado le dio por el pianito ese salsero.

Pero luego no hay más música latina en el disco.

C. Tangana: “No, el disco es un disco mío. La gente dice que soy comercial y tengo dos temas (así). Que si soy latino… Y tengo un tema y medio, porque ‘De pie’ no es un reggaetón al uso. Le he enseñado ‘Mala mujer’ a gente que hace reggaetón en Colombia, que es la puta capital, y me dicen que está guapísimo, que suena latino, pero… (que no es reggaetón). En Estados Unidos se lo he puesto a A.Chal y de lo que hago es su tema favorito, y él es un rapper. Aquí es muy fácil decir algo, pero la gente no tiene ni puta idea. Mi proyecto es un proyecto de música urbana y meto de todo. Y voy a meter más cosas: reggaetón, ahora estamos metiendo house, voy a meter de todo”.

(A Dellafuente) Dijiste hace tiempo que la música latina era la música de la calle, ¿lo sigues pensando?

Dellafuente: “Mucho más ahora que nunca”.

C. Tangana: “Cada vez más”.



Entre nuestro público más talifán del indie la música latina produce bastante rechazo, casi más que la música urbana, ¿crees que puede haber un componente racista? Cada vez que hablamos bien de ‘Mi gente’ o ‘Despacito’, nos ponen de vuelta y media.

Dellafuente: “Más que por la raza es por el tipo de música, da igual que la haga un portorriqueño que un finlandés”.

C. Tangana: “Hay mucho prejuicio. Es un complejo europeo, que eso es como música mala”.

Dellafuente: “Que es simple, que eso no es música”.

C. Tangana: “Una progresión de salsa jodida de Fania… eso es la polla”.

Dellafuente: “Eso es increíble”.

C. Tangana: “Y ese tipo de gente escucha algo latino y ya le parece música mala. Musicalmente eso es muchísimo más rico que cualquier tema de indie”.

Dellafuente: “Pero eso en la salsa no creo que pase. Pasará en el reggaetón. Y Marc Anthony viene y hace concierto de estadio”.

C. Tangana: “Y Maluma lo peta también. Es que es de boquilla todo. Luego por la noche lo bailan todo, si es que eso es así”.

En España siempre ha habido una tradición latina y claro que esas cosas tienen éxito. Me refiero más a la percepción de un público alternativo, indie…

C. Tangana: “Es una cuestión de tiempo”.

Dellafuente: “Y ya mucho menos, está un poco extinto”.

C. Tangana: “Si Beyoncé se sube a ‘Mi gente’, ¿qué vas a decir tú, Señor Indie?”.

¿Qué opináis de ‘Despacito’?

Dellafuente: “Desde el punto de vista de donde está enfocado está de puta madre. Porque no está hecha para otra cosa”.

C. Tangana: “A nivel de producción es muy buen tema. Tiene un arreglo un poquito hortera, que si hubiera sido más elegante hubiera sido un hitazo. Tiene una letra muy sencilla, pero la entrada del beat, el partir el tempo en un tema híper mainstream y de baile es un truquito que flipas. Y a nivel de cómo están construidas las melodías es hook + hook + hook… Es brutal y yo creo que podemos decir que Daddy Yankee es el tío más en forma de la historia de la música. Es increíble, ¿has escuchado el remix de ‘Havana’?

Dellafuente: “No”

C. Tangana: “Vuelve a estar guapísimo. Este señor no se cansará, luego sacará otra que menos, pero…”

Dellafuente: “Y lleva haciendo siempre lo mismo”.

C. Tangana: “Claro, sigue siendo Daddy, es su movida, está guapa y se puede meter en una movida nueva”.

Llaman la atención, cara a vuestra colaboración, vuestras diferencias. Una de las cosas que más os diferencia es el poso social de canciones de Dellafuente como ‘En metálico’, ‘A lo mejor’… que en C. Tangana no encontramos.

Dellafuente: “No hay nada más que ver los abrigos que llevamos (risas)”.

¿Os sentís afines o las diferencias han sido una motivación para colaborar?

Dellafuente: “Tengo más de 100 canciones, lo de la temática social no deja de ser una parte”.

C. Tangana: “A mí me gusta su temática social, me gusta cómo trata el tema, me parece que está guapo lo que dice. Hay mucha gente hablando de las cosas que habla él, pero con otras perspectivas que me parecen peores. Y la suya me gusta, me siento más afín. Sus letras me parece que están guapas”.



¿Vais a presentar una mixtape conjunta?

Dellafuente: “Es un tema”.

(A C. Tangana) Si seguís colaborando, entonces te ves haciendo un tema social con él…

C. Tangana: “Sí, perfectamente. Yo tengo desde luego un discurso político, otra cosa es que hable específicamente. Juntarme con Dellafuente evidentemente significa algo. Si fuera contradictorio… Ese parecer contradictorio igual no lo es tanto. Mola que se produzca eso. Mola que el Dellafuente se junte con el Tangana”.

Me gustó mucho tu entrevista con Mondosonoro, en la que hablabas del ensalzamiento de tu personaje versus otras personas que hacen música. Venías a decir más bien como que te habías creado un personaje para lidiar con la inseguridad, palabra que se repetía una y otra vez en la entrevista.

C. Tangana: “Porque al entrevistador le gustó mucho y andó sobre el tema de la inseguridad. Una canción no es solo lo que el narrador de esa canción quiere decir. Las canciones dicen más cosas. Siempre se dice que un escritor quiere que los otros lean una cosa de él, pero al final, si escribe mucho, todo el mundo acaba viendo lo que hay. No puedes ocultar ciertas cosas. Yo lo veo así. Yo veo esos temas, y cuando estoy escribiéndolos, estoy en ese “mood”. Pero luego lo veo de fuera y veo perfectamente la inseguridad o la obsesión. El disco es reunir toda esa movida. Es un disco súper obsesivo, todo el rato hablando de lo mismo, desde bastantes puntos de vista que facilitan que yo pueda darte este discurso sobre el ‘Ídolo’, y decirte más cosas desde fuera. Si ves todos los puntos de vista, todos tienen el mismo matiz de que hay algo malo. Te estoy vendiendo todo el éxito pero aquí hay algo oscurillo. Hay una forma de interpretarlo literal y hay más lecturas, sobre todo si te doy 10 temas. En 10 temas te da tiempo a decir: “vamos a ver…””

Entonces es un disco muy visceral, reflejo de un momento concreto.

Tiene dos partes: una parte visceral que son las letras, y otra parte más pensada que es cuando decido poner todo eso junto y presentarlo como un disco y llamarlo ‘Ídolo’ y decir a la gente: “este es el discurso de un ídolo moderno, os guste o no”.

Buscando cosas que os unieran, me he encontrado una frase en ‘Otro hombre’ que me ha recordado a Lorca, y por ahí podía haber una vinculación con Dellafuente. Es la de “la hoja de un cuchillo puede abrir su carne”, me recuerda a la referencia al “cuchillito” de ‘Bodas de sangre’. ¿Puede haber más referencias literarias o filosóficas en vuestras letras de las que imaginamos?

Dellafuente: “En mis letras puede haber referencias literarias, pero sobre todo del flamenco, que ha tomado cosas de Lorca”.

C. Tangana: “A mí me gusta el imaginario del flamenco también. Es una de las cosas que me gustan de sus letras. Creo que también lo uso. Mis mejores imágenes son sencillas y muy españolas”.



(A Dellafuente) Tú estás acostumbrado a moverte en un ambiente más flamenco, donde los directos son otra cosa que en la música urbana: hay menos lata, menos pregrabado, la gente canta en directo todo. ¿Qué te parecen los directos de música urbana?

Dellafuente: “El otro día vi en directo a Lin Cortés, y cada vez que veo un flamenco en directo me dan ganas de dejar la música. Hablaba con él y él me decía al revés: “tengo que hacer lo que tú, llevar un DJ”. Porque es un coñazo llevar una banda. Siento mucha admiración por eso y mucha envidia. Nosotros hacemos lo que podemos. Pero está bien los directos que he visto, el de este hombre (C. Tangana) me mola, el de Rels B me mola, el que me flipó muchísimo fue Bejo, hay una energía increíble. No he visto el 100% pero lo que he visto me parece bueno”.



Mi impresión es que cada cosa tiene su rollo, pero que se está abusando mucho últimamente de pregrabados en directos internacionales tamaño Beyoncé.

Dellafuente: “Sus razones tendrán, pero mi razón es económica, yo no puedo llevar a 20 tocando”.

Has sacado muchos temas este año, ¿no vas a sacar un disco? ¿No das con un concepto como el de ‘Ansia viva’, de sacar 13 temas en un día 13, etc?

Dellafuente: “Estuve pensando algo de eso pero al final no voy a sacar disco porque no se consumen discos. Ya me ha pasado dos veces, aunque yo veo lo que he sacado como maquetas. Sacarlo sin querer sacarlo cuando la gente no consume discos…”



(A C. Tangana) De hecho, yo pensé que tú no sacarías disco, pero al final fue como un disco sorpresa. ¿Has cambiado de opinión? Ha llegado a tiempo de la lista nueva de streaming, de ser número 1, pero me han dicho que insististe en no sacarlo en físico.

C. Tangana: “Ni yo ni Sony queríamos, pensamos que tenía que ser todo digital, un modelo de lanzamiento completamente distinto. Yo creo en los discos y les tengo cariño, pero tiene que ser una obra completa. Para juntar singles sueltos no. No sé si voy a sacar otro disco, no sé si voy a tener una idea completa que me dé para hacer varios temas. Depende más de eso, en ‘Idolo’ hay una idea clara que me permite decir: “todo esto va junto””.

Se ha hablado mucho del machismo en la música trap o en música urbana, en el caso de Dellafuente no tanto, porque he leído que te has criado rodeado de mujeres. Pero es un tema que está ahí siempre, como el de la homofobia. ¿Creéis que tanta polémica os ha ayudado a ser mejores personas o solo a ser más políticamente correctos?

C. Tangana: “Yo soy igual de políticamente incorrecto, sigo diciendo las mismas cosas que digo. Tengo una forma de vivir la sexualidad muy apasionada y digo cosas que son así porque yo vivo así mi sexualidad y aparte porque soy un hombre y tendré mis cosas de hombre blanco occidental. Lo pensaba antes y lo pienso durante todo el tiempo. Levanto polémicas y también me junto con El Palomar para hacer un vídeo, toco en el Orgullo, le pongo a mazo de chavales en el Orgullo una estética queer… No sé, generamos un debate sobre qué es ser transexual, qué es ser homosexual, qué es lo queer en internet, en Youtube, para chavales de 14 años. Pero no me ha servido para convertirme. Yo sigo hablando y diciendo las cosas como las siento”.

Dellafuente: “Yo nunca he sentido una presión contra mi persona, porque tampoco creo que yo tenga letras machistas. Yo me ciño más a la España tradicional, nunca he sentido presión”.

En nuestra entrevista anterior decías que no querías pertenecer a ninguna discográfica, pensabas que no te compensaba, ¿sigue siendo así?

Dellafuente: “Sí y no. A día de hoy no he encontrado un contrato que diga: “guay”. Ofertas hay pero también tienes ese miedo. Es un paso gordo”.

C. Tangana: “Hay que tomar la decisión correcta. Es el puto contrato. Yo estoy muy contento. He conseguido lo que yo quería de ese mundo”.



Aunque ‘De pie’ no la han pinchado en 40 Principales.

C. Tangana: “‘De pie’ no, no la hemos “pitcheado” para que la pongan (NdE: el sello no la habría presentado). En la Ke Buena la pusieron sin decirles na, porque me quieren un montón. Es una radio que a mí me encanta”.