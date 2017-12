La Terremoto estrena versión de ‘New Rules’ el día que Dua Lipa está en Madrid

La Terremoto de Alcorcón tiene nuevo regalo de Navidad para sus seguidores: una versión de la que es una de las mejores canciones de 2017 y también una de las más populares, ‘New Rules’ de Dua Lipa. El éxito sorpresa de su disco de debut también llamado ‘Dua Lipa’ es un fresquísimo número de pop con tintes house y tropicales, pero sobre todo es un himno de empoderamiento para una mujer a la que han dejado y establece “nuevas reglas” para no volver a caer en una relación tóxica.

La Terremoto, que ya triunfara en Youtube con sus versiones de Madonna y Azealia Banks (enorme y muy bien traída su adaptación de ‘212’), tiene una nueva versión de la letra manteniendo el espíritu independiente. Algunas frases son “si quiere saludarte / que se venga pa Alcorcón”, “sin él estás más que a gustín” o “esta Nochevieja yo seré la jefa”. Dua Lipa ejerce de “corista” en esta versión en Spanglish que se ha tenido a bien llamar ‘Mis Rules’.

El estreno coincide con la actuación de Dua Lipa esta noche en La Voz. La cantante ha revolucionado a sus fans de Madrid avisando en Twitter de que está en la ciudad.

Queda por decidir qué versión está mejor: si la original, la nueva de La Terremoto de Alcorcón, la que tanta gracia nos ha hecho de Donald Trump… o la de Aitana de Operación Triunfo 2017.

I’ve missed you all so much. So happy to be in Madrid xxx https://t.co/ZOoId0eaXB

— DUA LIPA (@DUALIPA) December 22, 2017