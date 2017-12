Tres novelas gráficas que no deben volver a pasar desapercibidas

Sento / Dr. Uriel



Recopilación de las tres entregas publicadas con los títulos ‘Un médico novato’, ‘Atrapado en Belchite’ y ‘Vencedor y vencido’ del valenciano Vicent Llobell Bisbal “Sento”, sobre las memorias de su suegro, el doctor Pablo Uriel, médico en el comienzo de la Guerra Civil Española. Una contribución dirigida a sacar a la luz, escarbando en nuestra historia reciente, acontecimientos ignorados, como hiciera Paco Roca en ‘Los Surcos del Azar’ con la entrada en París de La Nueve.

La habilidad del Dr. Uriel, en aquel momento bélico, es moverse sin hacer afrentas ni favores a un bando u otro. De hecho, lo interesante son los pasajes que transcurren fuera del campo de batalla, el día a día en la atención sanitaria, el cerco o la presión que sufre una población que no termina de entender -al igual que el protagonista- lo qué está sucediendo. Solo por el anexo de cartas, fotografías o documentación que aparece al final de ‘Dr. Uriel’, como ‘Álbum de Recuerdos’, es algo más que una novela gráfica. 8. Disponible en Amazon.

Nazario / Anarcoma. Obra gráfica completa

La figura del dibujante sevillano Nazario siempre debió ser reivindicada. Lo fue inicialmente en los 70 por mostrar la Barcelona de las Ramblas que despertaba al anochecer. Suyo es el mérito de ser el cronista, a través del cómic underground, de la escena gay en la clandestinidad antes de finalizar la dictadura y en los primeros años de democracia. Episodios patentes en su recién y recomendable autobiografía ‘La Vida Cotidiana Del Dibujante Underground’, plagada de anécdotas tan apabullantes como que no cobrara ni un céntimo en un principio por la portada del disco ‘Take No Prisoners’ de Lou Reed.

Anarcoma, detective transexual, fue uno de los principales activos de la mítica revista ‘El Víbora’. Sus historias se editaron principalmente en dos volúmenes, y suceden en una atmósfera de ficción entre robots y cobayas de laboratorio, tan inverosímiles que no desentonarían en ‘The Rocky Horror Picture Show’; y a la par en un ambiente realista de thriller negro y sexo explícito. Nazario despliega una narrativa espontánea y vigorosa de desnudos que en nuestros días son poco frecuentes en dibujos, cultivando el vello por doquier, las pollas nervudas de tamaños colosales y el retrato de unos personajes rebosantes de sexualidad, afín al que hoy encontramos en jóvenes generaciones de ilustradores como Cachorro Lozano. 8. Disponible en Amazon.

Josep Maria Beà / Siete Vidas

Si tenemos que citar un nombre clave en el cómic español de ciencia ficción, sin duda alguna sería Josep Mª Beà por ‘Historias de Taberna Galáctica’, una obra que en los 80 supuso el reconocimiento a una vida dedicada al dibujo, y que por fortuna se volvió a publicar el pasado año en una edición definitiva. Una trayectoria que arrancaba con tan solo 15 años en la agencia SI, trabajando para Reino Unido y Francia sobre todo.

Pero para Beà la ciencia ficción es un terreno más de todos los abarcados, lo que incluye sus dibujos en las revistas norteamericanas de terror ‘Creepy’ y ‘Vampirella’ desarrollando sus propios guiones, o abordando el humor negro mordaz en ‘La Esfera Cúbica’, sin ignorar su paso por el cómic erótico para el sello Iru. Incluso fundó Rambla, una cabecera editorial que apenas duró un par de años, con la idea de descubrir a otros autores.

En ‘Siete Vidas’, editada por Rambla por entregas, con apenas cincuenta páginas y en siete capítulos de tinte biográfico interpretados por gatos que caminan a dos patas, vemos que madurar supone morir poco a poco. Lo cotidiano, la pérdida de la inocencia, la decadencia de la ilusión y la perspectiva de la vida se muestran como una derrota. Si a medida que envejecemos la nostalgia se puede convertir en un aliado analgésico, en ‘Siete Vidas’ el calmante del dolor es el olvido. Todo esto es aún más desalentador si nos situamos en un ámbito de posguerra en los años 50, enmarcado con un dibujo inundado por la tinta negra, pero que despierta una misteriosa vitalidad de fortalezas. 9. Disponible en Amazon.