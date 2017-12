Kidd Keo arrasa en Youtube con ‘Lollypop’ pero indigna por su machismo soez

Kidd Keo pasaba el año pasado por nuestra sección Revelación o Timo a tenor del éxito de algunas de sus primeras canciones, y este ha continuado acumulando millones de visitas gracias a más canciones subidas a las plataformas de streaming como ‘Foreign’, ‘One Million’ o ‘Mami Bills’.

Este 25 de diciembre ha celebrado la Navidad con una nueva pequeña colección de 6 canciones llamada ‘The Giant’ que llega presentada por un single con su vídeo llamado ‘Lollypop’, que no ha tardado en transformarse en el vídeo más visto del día en Youtube España, musical o no. Aunque no ha sido siempre para bien, pues si bien el porcentaje de “me gusta/no me gusta” de momento le es bastante favorable (30.000 de los primeros por 4.000 de los segundos), un gran número de comentarios cuestionan la calidad de la canción, la deriva de su carrera desde sus temas de 2016, su machismo y su buen gusto, pues es poco más que una repetición de la idea “chúpala, puta” (sic) con algún eructo de regalo. Igualmente la reacción en Twitter ha sido similar, con algunos usuarios y usuarios amenazando con boicotear todo evento en el que actúe. Otros defienden la canción asegurando que no difiere tanto de lo que “canta Ozuna o Maluma”, quien por cierto aparece referenciado en la letra.

La polémica no es ajena a Kidd Keo, que ya había editado un tema llamado ‘Fux Ur Bitch’, todo un precedente de esta canción en la que de hecho ya se mencionaba un “lollypop”. El mes pasado hubo una petición de la oposición en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña) -PSOE, BNG y TEGA- para cancelar un concierto suyo y otro de Kaydy Cain, pues consideraban “indignante” que con el dinero de los vecinos “se paguen las actuaciones de varias personas que dedican en sus vídeos insultos contra las mujeres, contra otros artistas, diciendo que “los voy a matar”, y haciendo apología de la violencia contra otros grupos de edad”.

Entre la preocupación por que este sea un modelo para tantos jóvenes, hay que añadir su alcance internacional. Según Spotify, Barcelona no es la segunda ciudad que más escucha al alicantino: lo es Buenos Aires. La cuarta y la quinta no son ciudades españolas, sino Santiago de Chile y México DF.

@VinaRockOficial que pinta kid keo en el cartel, aquí el feminismo queda destruido. La misógina queda demostrada y huele a machismo que tira para atrás. pues voy a plantearme ir al viña este año por esto… https://t.co/X04DbtCx19 — Roxep (@roxepmusic) December 26, 2017

Kidd Keo me acaba de asquear lo más grande y paso de escucharlo más. Lollypop es una canción muy denigrante y estúpida. — Ainery🔥 (@Imontesg) December 26, 2017

patetico los que cantan ozuna, maluma etc y hoy estan criticando a kidd keo por lollypop jajajjajajajajajaa — Vega💫 (@veeguuus) December 26, 2017

Una vergüenza que se permitan canciones así y que encima se alaben. Que este personaje es "modelo a seguir" de miles de adolescentes.https://t.co/2zuOX8Vc2V — Rem (@3h_kv4kv4) December 26, 2017

¿Por qué es tan asquerosa la canción de Lollypop de Kidd keo? — lalocurass (@FatimitaD) December 26, 2017