La Canción del Día: ‘Cuántas cosas por hacer’, el carpe diem para perdedores de Exnovios

El cuarteto pamplonés Exnovios se daba a conocer exactamente hace un año con un disco homónimo influido tanto por Los Brincos como por la Velvet Underground o The Jesus and Mary Chain. Ahora han sacado un segundo álbum más rico en influencias de lo que parece y que se ha presentado con singles como ‘Llévame a casa‘ o ‘El agua que pasa‘. Pero hay muchas más canciones interesantes en el álbum ‘Amor droga’, destacando la inicial ‘Mi habitación’, la americana ‘Como Anduriña’ o la preciosa adaptación de Jonathan and Leigh ‘Canción para Claudia’.

Entre todas destacamos hoy ‘Cuántas cosas por hacer’, que igual no es la mejor pero sí una de las que más inmediatamente entra por los ojos oídos gracias a ese riff trotón, instrumental, que ejerce de gancho y “estribillo”. Todo el reverb metido en la canción no sirve para ocultar ni remotamente su melodía ni tampoco su espíritu optimista, representado en su título, y en contraste con esa letra “loser” que habla sobre malas adicciones e impotencia: “la rutina no te deja ser / la persona que crees que debes ser”.

Qué mejor respuesta que este título optimista que supone que pasemos una segunda navidad consecutiva enganchados a las composiciones de Exnovios. Recordando la relación del Muro de Sonido con estas fechas, de Phil Spector a Beach Boys, no parece casualidad.