Bono de U2 lamenta que la música actual se ha “afeminado”… ¿no será que él se ha quedado atrás?

En un nuevo episodio de “hombre mayor grita a nube”, Bono de U2 ha lamentado en una entrevista para Rolling Stone lo “afeminada” que se ha vuelto la música, apuntando a la ausencia de grupos de rock en las listas de éxito. Bono dice que ahora solo hay espacio para la “rabia joven y masculina” en el hip-hop, al contrario de lo que sucedía cuando él era adolescente. “Cuando tenía 16 años [NdE: hace 41 años], tenía mucha rabia en mi interior”, dice. “A veces se necesita un lugar para esa rabia y para las guitarras”. Bono continúa: “Cuando se intenta preservar algo, es que es el jodido fin. Para eso le echas formaldehído. Al final, ¿qué es el rock’n roll? La rabia es su núcleo. Algunas bandas de rock ‘n roll suelen tenerla, lo cual explica por qué The Who eran tan buenos. O Pearl Jam. Eddie posee esa rabia”.

Estamos ante unas declaraciones polémicas, que no han pasado desapercibidas en las redes sociales. Cuesta decidir qué es peor, si el uso peyorativo del término “femenino” (la palabra original que usa Bono es “girly”) para describir la música actual o el hecho que Bono insinúe que la rabia es un sentimiento exclusivamente masculino, obviando a su vez los méritos de gente como Joan Jett, Janis Joplin o Patti Smith, o en la actualidad St. Vincent, Mitski o Wolf Alice. Peor aún es que Bono considere que la música actual necesita a más machos alfa canalizando su rabia a través del rock en lugar de gestionando sus emociones de manera inteligente o que reduzca el hip-hop a un ámbito de “rabia masculina”, precisamente en el año de ‘DAMN.‘ de Kendrick Lamar o en una época en que el género tanto se está enriqueciendo gracias a la sensibilidad de Chance the Rapper, Frank Ocean o Tyler, the Creator. Será que Bono es más de ‘Revival‘.

En otro punto de la entrevista, Bono habla del streaming y afirma que gracias a él la industria de la música vuelve a centrarse en los singles “como en los 50”, de modo que U2, que es un “grupo de álbumes”, tiene que luchar contra eso “haciendo mejores discos”. Lo cual nos lleva a repasar la lista de discos de rock mejores que ‘Songs of Experience‘ que han salido en 2017: ‘A Deeper Understanding’ de The War on Drugs, ‘Sleep Well Beast’ de The National, ‘Visions of Life’ de Wolf Alice, ‘No Shape’ de Perfume Genius, ‘MASSEDUCTION’ de St. Vincent… ¿No será que al visión del “rock’n roll” de Bono se ha quedado un pelín anticuada?