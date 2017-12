Eminem / Revival

La crítica anglosajona está poniendo a parir ‘Revival’ de Eminem debido a la cuestionable calidad de sus letras, que como siempre indagan en los recovecos más oscuros de la vida de su autor (se habla de un aborto, de drogas, peleas maritales o del pasado en Eminem en Detroit) cuando no se revuelven en un humor de lo más zafio (“tu culo es una tarea pesada, como la diarrea” es una frase real de este disco) o tratan de ofrecer análisis superfluos de la realidad socio-política de Estados Unidos (‘Untouchable’), en un ejercicio de oportunismo no disimilar a la reciente y muy comentada aparición de Eminem en los premios BET. No es para menos, pues las letras de ‘Revival’ son de traca, pero en el disco hay cosas mucho peores, empezando por el cinismo de sus colaboraciones, que abarcan de Beyoncé a Ambassador X pasando por P!nk, Ed Sheeran, Alicia Keys o incluso Regina Spektor, pero que en ningún caso ofrecen más que una melodía insípida para suplir la cuota pop del disco. Hay en ‘Revival’ una canción titulada ‘Offended’ que curiosamente es de lo menos ofensivo del disco (sobre todo gracias a su sample de Charles Bradley).

Más cuestionable aún es la producción de un ‘Revival’ que raras veces se sitúa en el presente (‘Chloraseptic’) y muchas en el pasado, sobre todo cuando sus coqueteos con el rock -otrora tan cuestionables- se producen literalmente a través de otras canciones, como es el caso de ‘I Love Rock’N Roll’ de Joan Jett y ‘Zombie’ de Cranberries, fusiladas, sin ningún tipo de gusto, en ‘Remind Me’ e ‘In Your Head’ respectivamente. Con este panorama, hay que ser muy fan para apreciar símiles del nivel de “dejarte fue más duro que cortar una extremidad con una sierra” (‘River’) o según qué juegos de palabras entre lo absurdo (“I just shit my last chick, and she has what my ex lacks”, siendo “ex-lax” un conocido laxante) y lo rocambolesco (“ate off” es homófono de “Adolf (Hitler)” en ‘Like Home’) .

Pero al final eso es lo de menos, porque Eminem no es ni será el único rapero que en sus letras sacrificará el buen gusto por el bien de una rima o del ritmo interior de un verso. Pero ‘Revival’ espanta por otras cosas: es el disco de un hombre que nos intenta convencer de que está “en mejor forma que nunca” (‘Nowhere Fast’) pero que no puede evitar sonar a caricatura. Dice mucho de ‘Revival’ que su mejor momento se produzca precisamente en la única canción del disco en la que Eminem no se interpreta a sí mismo: en ‘Framed’, el rapero es un asesino que ha obrado una matanza en el Burger King. Es un tema gracioso y divertido, un destello del antiguo Eminem hundido en un mar de pretensiones disfrazadas de humor y conciencia política. Más que un “revival”, otro “relapse”.

Calificación: 3/10

Lo mejor: ‘Framed’, ‘Chloraseptic’, ‘Offended’

Te gustará si te gusta: mucho Eminem y canciones tipo ‘Love the Way You Lie’

Escúchalo: Spotify