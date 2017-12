Eminem hace una feroz clase de historia del racismo en Estados Unidos en ‘Untouchable’

Tras el semi fiasco comercial de ‘Walk on Water’, su single con Beyoncé, Eminem comparte un segundo adelanto de ‘Revival’, su nuevo disco, que se publica el 15 de diciembre con esta gráfica portada, que representa al rapero de Detroit haciendo un “facepalm” frente a la bandera de Estados Unidos. Más claro el agua.

El nuevo single de ‘Revival’, ‘Untouchable’, es una feroz crítica al racismo de Estados Unidos y al “pensamiento republicano”, como recita Eminem claramente en un verso, que a su vez no podría ser una canción más puramente Eminem (esos ganchos melódicos del estribillo). El título del tema se refiere a la calidad de “intocable” del hombre blanco frente al hombre negro en el país y Eminem alude en su letra también a Black Lives Matter, la brutalidad policial o el crimen, declarando: “es como si volviéramos a los 60, tener la piel negra es arriesgado, y a lo largo de la historia, a los africanos-americanos se les ha tratado como basura, y ha habido momentos en que me he avergonzado de ser un chico blanco”.

A menudo la letra de ‘Untouchable’ parece una clase de historia del racismo en Estados Unidos, especialmente al final de la canción, cuando Eminem se traslada directamente al origen del país, para recordar que el país clama basarse en “ideales de Estados Unidos”, pero “asesinó a su población nativa”, y “te hizo cantar el Star-Spangled Banner frente un trozo de tela que representa la tierra libre, construida gracias a sus esclavos”.

‘Untouchable’ será la pista 4 de ‘Revival’, que incluirá colaboraciones con Ed Sheeran, P!nk, Alicia Keys y la misma Beyoncé, entre otros.