Cranberries te animan a escuchar el nuevo tema de Eminem que samplea ‘Zombie’

Eminem no había publicado todavía su primer disco cuando ‘Zombie’ de Cranberries arrasaba en plena explosión del grunge, allá por 1995 (aunque salió en 1994). Más de 20 años después, el rapero de Detroit abre un túnel del tiempo con el grupo irlandés y emplea una porción de ‘Zombie’ en una de las últimas pistas de su nuevo disco, ‘Revival’.

Cranberries han tenido a bien de comunicar a sus fans la existencia de esta canción en sus redes sociales, escribiendo: “hola, fans de ‘Zombie’, no os perdáis ‘In Your Head’, la pista 17 en el nuevo disco de Eminem, ‘Revival’. ¡Esperamos que os guste!” Efectivamente Dolores o’Riordan de ‘Zombie’ aparece acreditada en esta canción, que si se titula ‘In Your Head’ no es en vano, pues se basa principalmente en el gancho “in your head, in your head, zombie, zombie” de la canción original, por suerte con más acierto que en el destrozo de Mohombi.

‘Revival’ es el noveno álbum de estudio de Eminem y el primero desde 2013, cuando se lanzó ‘Marshall Matters LP’, y contiene además colaboraciones con Beyoncé, P!nk o Ed Sheeran. Por su parte, Cranberries han publicado este año un álbum de versiones acústicas de su clásico ‘No Need to Argue’, el disco que precisamente contenía ‘Zombie’.