Ed Sheeran con Eminem, N.E.R.D y Andrea Bocelli: rey de las colaboraciones… ¿y la Navidad?

Craig David, con su dilatada experiencia, lo explicaba muy bien en la entrevista que nos ofrecía hace unas horas: en estos momentos, la clave del éxito es inundar las plataformas de streaming y vídeos con colaboraciones y remixes, por estrafalarios que puedan resultar. Ed Sheeran, el triunfador de 2017en cuanto a streaming y álbumes vendidos por su disco ‘÷’, y su equipo manejan la situación a la perfección y está dispuesto a terminar el año igual de bien o incluso mejor de lo que lo terminó.

Así, semanas después de que presentara la nueva versión de su balada ‘Perfect’ en forma de dueto junto a Beyoncé –claro guiño al mercado yanqui–, hoy vuelve a hacer lo mismo buscando otro guiño, esta vez al mercado italiano, latino y mediterráneo. Se trata de la misma canción, ‘Perfect’, solo que esta vez interpretada a medias con el célebre tenor invidente italiano Andrea Bocelli. Rebautizada como ‘Perfect Symphony’ por unos arreglos orquestales aún más ampulosos que los del original, esta versión –además de estar cantada en otro tono– se caracteriza por los versos interpretados en la lengua transalpina de Bocelli –Sheeran se lanza a cantar alguna frase también–. Evidentemente, esta también computará en los charts de manera individual, por lo que es más que posible que en Reino Unido se de el hecho insólito de que tres versiones distintas de la misma canción cope el top de singles. Incluso cuenta con un vídeo oficial que da cuenta de cómo se desarrolló el trabajo entre ambos.

Pero el británico no se detiene ahí: hoy también se lanza el nuevo álbum de Eminem, ‘Revival’, y en él, como sabíamos, se incluye otra colaboración de Sheeran. Se trata de ‘River’, un tema construido sobre la base acústica que ofrece un tema del pelirrojo –colaría totalmente si dijeran que es un single de Ed con featuring de Eminem– al que luego se suma el rapero. Lo cierto es que se trata de una buena canción y tiene mucha pinta de que pueda convertirse en el enésimo hit de Slim Shady.

Pero es que hoy también se pone a la venta ‘No One Ever Really Dies’, el nuevo disco de N.E.R.D –proyecto paralelo de Pharrell Williams, para los despistados– y en él volvemos a encontrar a ¿quién? ¡Bingo! Ed Sheeran participa en ‘Lifting You’, el tema que cierra este disco repleto de colaboraciones con, por ejemplo, Rihanna, Kendrick Lamar o M.I.A. A diferencia del tema con Eminem, en este caso la marca de Sheeran no es tan evidente y aporta el fraseo melódico del estribillo en una canción con clara ascendencia jamaicana y aspiración experimental.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que también estuvo presente en ‘End Game‘, uno de los temas más atractivos del último disco de Taylor Swift, se puede afirmar sin titubeos que Ed Sheeran es el rey absoluto de las colaboraciones en el pop de hoy. Si esto conseguirá hacerle también el rey de las navidades, está por ver, porque puede que muchos acabemos atufados por su omnipresencia.