Ed Sheeran y Beyoncé dejarán este viernes a Rita Ora sin número 1 en Reino Unido

Rita Ora tenía este viernes el número uno asegurado en Reino Unido con ‘Anywhere’ al finalmente superar las ventas de ‘Havana’ de Camila Cabello por 1.000 copias. Sin embargo, la nueva versión de ‘Perfect’ de Ed Sheeran con Beyoncé, curiosamente titulada ‘Perfect Duet’ y que se publicaba el pasado viernes, ha dejado a Ora sin posibilidades de conseguir ese ansiado primer puesto en la lista de éxitos británica. Hubiera sido su primer top 1 desde ‘I Will Never Let You Down’.

Según las “midweeks”, ‘Perfect’ con Beyoncé se queda muy cerca de triplicar esta semana las ventas de ‘Anywhere’ y será con toda seguridad el próximo número uno en Reino Unido con 44.000 copias vendidas frente a las 16.000 de Rita Ora. Las ventas de ‘Perfect’ de este viernes hasta ahora se acumulan a las que ya sumaba ‘Perfect’ tras su lanzamiento el 26 de septiembre: la canción de Sheeran ya era uno de los mayores éxitos en Reino Unido antes de que se le sumara Beyoncé, pero tras lograr un máximo en el número 3, gracias a la autora de ‘Lemonade‘ esta semana subirá directamente al 1.

Y el plan funcionará también en Estados Unidos, donde ‘Perfect’ alcanzaba la semana pasada el top 5 y donde se espera que el tema ascienda al primer puesto, desbancando a la inamovible ‘rockstar’ de Post Malone y 21 Savage. De lograrlo, será un momento histórico para Beyoncé, pues la oriunda de Houston no consigue un single número 1 en Estados Unidos desde ‘Single Ladies (Put a Ring on It)’, hace casi diez años (sí logró un top 2 con ‘Drunk in Love’). Ni su colaboración con J Balvin en ‘Mi gente’ ni mucho menos su single con Eminem, ‘Walk on Water’, tienen ya posibilidades de repetir hazaña.