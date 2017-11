Beyoncé y Ed Sheeran colaborarán en un remix de ‘Perfect’, pero no es la primera vez que cantan juntos

Ed Sheeran anunciaba recientemente que este viernes publicaría una versión nueva de ‘Perfect’ con un artista invitado y que buscaba que el tema fuera el “nuevo ‘Despacito’”.

El artista invitado o, mejor dicho, artista invitada se ha confirmado y no será otra que Beyoncé, quien no hace tanto participaba en una nueva mezcla de ‘Mi gente’ de J Balvin y en el nuevo single de Eminem, ‘Walk on Water’. El remix de ‘Perfect’ sale esta medianoche hora británica (las 1.00 en España).

Aunque ‘Walk on Water’ no está funcionando demasiado bien en listas, ‘Mi gente’ alcanzaba el top 3 en Estados Unidos, y ‘Perfect’ tiene posibilidades aún mayores, pues su versión original ocupa ahora mismo el quinto puesto entre las canciones más escuchadas del país y el cuarto en UK.

Ya solo por lo extraño de la colaboració (¿¿¿Beyoncé con Ed Sheeran???), ‘Perfect’ podría suscitar el interés suficiente para dar un nuevo número uno en USA a Sheeran y Beyoncé y sobre todo darles el nuevo ‘Despacito’ ansiado para Sheeran, aunque ahora en forma de balada navideña. Por cierto, ambos ya cantaron juntos durante el festival Global Citizen y durante un tributo a Stevie Wonder, ambas veces en 2015.